Подробности трансфера Бальде из «Спартака» в «Эспаньол»

Журналист Иван Карпов подтвердил скорый переход Бальде Кейта из «Спартака» в «Эспаньол».

По его информации, это будет аренда до конца сезона-2023/24 без права выкупа.

Против сделки выступал агент сенегальца Федерико Пасторелло. Возможно, из-за решения своего клиента пойти на сокращение зарплаты.

Медобследование Бальде для «Эспаньола» запланировано на сегодня (20:00 мск).