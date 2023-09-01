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    Подробности трансфера Бальде из «Спартака» в «Эспаньол»

    Журналист Иван Карпов подтвердил скорый переход Бальде Кейта из «Спартака» в «Эспаньол».

    По его информации, это будет аренда до конца сезона-2023/24 без права выкупа.

    Против сделки выступал агент сенегальца Федерико Пасторелло. Возможно, из-за решения своего клиента пойти на сокращение зарплаты.

    Медобследование Бальде для «Эспаньола» запланировано на сегодня (20:00 мск).

    • На форварда также претендовал «Лилль».
    • Его рыночная стоимость – 2,5 млн евро.
    • В новом сезоне Бальде поучаствовал в 3 матчах (100 минут) без голевых действий.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    01.09.2023 17:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19614

      NewLife 1 сентября, 18:49

      Дать немолодому мастеру игровую практику - это правильно, но мог бы и в Спартаке пригодиться для ротации.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +68949

      portero 1 сентября, 18:15

      В тёплую Испанию убежал!зимы испугался...

      0
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