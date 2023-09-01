Подробности трансфера Бальде из «Спартака» в «Эспаньол»

Журналист Иван Карпов подтвердил скорый переход Бальде Кейта из «Спартака» в «Эспаньол».
По его информации, это будет аренда до конца сезона-2023/24 без права выкупа.
Против сделки выступал агент сенегальца Федерико Пасторелло. Возможно, из-за решения своего клиента пойти на сокращение зарплаты.
Медобследование Бальде для «Эспаньола» запланировано на сегодня (20:00 мск).
- На форварда также претендовал «Лилль».
- Его рыночная стоимость – 2,5 млн евро.
- В новом сезоне Бальде поучаствовал в 3 матчах (100 минут) без голевых действий.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова