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    Бальде близок к переходу из «Спартака» в испанский клуб

    Нападающий «Спартака» Бальде Кейта может продолжить карьеру в Испании.

    Переговоры о трансфере сенегальского вингера ведет «Эспаньол».

    Клубы близки к договоренности об аренде игрока до лета 2024 года с необязательной опцией выкупа за 2,5 миллиона евро.

    «Спартак» уже убрал 28-летнего футболиста из заявки на сезон.

    • На форварда также претендовал «Лилль».
    • Его рыночная стоимость – 2,5 млн евро.
    • В новом сезоне Бальде поучаствовал в 3 матчах (100 минут) без голевых действий.

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    Источник: «Первый спорт»

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    01.09.2023 16:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -77

      diamondfan 1 сентября, 18:56

      Правильно, в ДЕРЬМОКЛУБЕ делать нечего!

      1
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      Рейтинг: +30969

      JTherry 1 сентября, 16:57

      Бальде - в Эспаньол, Николсон - в Клермон...)

      2
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