Бальде близок к переходу из «Спартака» в испанский клуб

Нападающий «Спартака» Бальде Кейта может продолжить карьеру в Испании.

Переговоры о трансфере сенегальского вингера ведет «Эспаньол».

Клубы близки к договоренности об аренде игрока до лета 2024 года с необязательной опцией выкупа за 2,5 миллиона евро.

«Спартак» уже убрал 28-летнего футболиста из заявки на сезон.