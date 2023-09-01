Бальде близок к переходу из «Спартака» в испанский клуб

Нападающий «Спартака» Бальде Кейта может продолжить карьеру в Испании.
Переговоры о трансфере сенегальского вингера ведет «Эспаньол».
Клубы близки к договоренности об аренде игрока до лета 2024 года с необязательной опцией выкупа за 2,5 миллиона евро.
«Спартак» уже убрал 28-летнего футболиста из заявки на сезон.
- На форварда также претендовал «Лилль».
- Его рыночная стоимость – 2,5 млн евро.
- В новом сезоне Бальде поучаствовал в 3 матчах (100 минут) без голевых действий.
Источник: «Первый спорт»