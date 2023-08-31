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  • «Если представить, как Романцев, Семин или Газзаев наяривают на камеру – я бы не хотел жить в такой вселенной»: Нигматуллин – о Слуцком

«Если представить, как Романцев, Семин или Газзаев наяривают на камеру – я бы не хотел жить в такой вселенной»: Нигматуллин – о Слуцком

31 августа 2023, 20:24
8

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о медийной активности Леонида Слуцкого.

– Как относитесь к проекту Слуцкого и Дзюбы «Ну, так нельзя»? Программа подверглась серьезной критике в России, даже известные футболисты заявляли, что не хотели принимать в ней участие.

– Я не смотрел это шоу и точно не планирую. Если меня кто-то спросит, то рекомендовать его точно не буду. Все это происходит ради медийности, востребованности и просмотров. Безусловно, я видел отрывки их «творчества» в телеграм-каналах.

Если представить, как Олег Романцев, Юрий Сeмин или Валерий Газзаев прилюдно наяривают на камеру, изображая своего экс-подчиненного футболиста, как это делал Слуцкий, то это не из той вселенной, где я хотел бы жить.

Хочется, чтобы в футболе оставались красота и романтика. И не пересекалась грань пошлости, как это происходит в подобных шоу.

Ни в коем случае не хочу в этом интервью переходить на оскорбления кого-либо. Если нравится этим заниматься – занимайтесь. Но лично я не понимаю, как это можно смотреть.

  • Экс-тренер сборной России спародировал мастурбацию Артема Дзюбы.
  • Это часть шоу «Большое» с Азаматом Мусагалиевым.
  • Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Нигматуллин Руслан Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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ilichkadr
1693506366
Руслан, да никак не смотреть. Один от безделья не знает чем заняться, поскольку работать по жизни не привык. Другой просто уродился таким. Видимо об напольную плитку при родах ударился. Видимо акушерка с больными руками была...........
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Ziklop
1693506939
что пиарят, что их смотрят миллионы? вот даже не интересно по какому аналу очередное дерьмо, ибо оно по всем сейчас! не верю что их реально смотрит много болел, а остальным точно они неинтересны!
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Fancyfall
1693509414
на полном серьёзе: кто-то действительно это смотрит?..
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Просто-333
1693543891
Слуцкий как тренера себя похоронил, про зюбу вообще молчу... Ну а клоуны всегда у нас были
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яцык
1693546339
Дзюба в рекламе теперь.слуцкий везде лезит на тв
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evgevg13
1693555984
Шоумены хреновы
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