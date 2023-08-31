«Если представить, как Романцев, Семин или Газзаев наяривают на камеру – я бы не хотел жить в такой вселенной»: Нигматуллин – о Слуцком

что пиарят, что их смотрят миллионы? вот даже не интересно по какому аналу очередное дерьмо, ибо оно по всем сейчас! не верю что их реально смотрит много болел, а остальным точно они неинтересны!
Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о медийной активности Леонида Слуцкого.
– Как относитесь к проекту Слуцкого и Дзюбы «Ну, так нельзя»? Программа подверглась серьезной критике в России, даже известные футболисты заявляли, что не хотели принимать в ней участие.
– Я не смотрел это шоу и точно не планирую. Если меня кто-то спросит, то рекомендовать его точно не буду. Все это происходит ради медийности, востребованности и просмотров. Безусловно, я видел отрывки их «творчества» в телеграм-каналах.
Если представить, как Олег Романцев, Юрий Сeмин или Валерий Газзаев прилюдно наяривают на камеру, изображая своего экс-подчиненного футболиста, как это делал Слуцкий, то это не из той вселенной, где я хотел бы жить.
Хочется, чтобы в футболе оставались красота и романтика. И не пересекалась грань пошлости, как это происходит в подобных шоу.
Ни в коем случае не хочу в этом интервью переходить на оскорбления кого-либо. Если нравится этим заниматься – занимайтесь. Но лично я не понимаю, как это можно смотреть.
- Экс-тренер сборной России спародировал мастурбацию Артема Дзюбы.
- Это часть шоу «Большое» с Азаматом Мусагалиевым.
- Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».