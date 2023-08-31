«Если представить, как Романцев, Семин или Газзаев наяривают на камеру – я бы не хотел жить в такой вселенной»: Нигматуллин – о Слуцком

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о медийной активности Леонида Слуцкого.

– Как относитесь к проекту Слуцкого и Дзюбы «Ну, так нельзя»? Программа подверглась серьезной критике в России, даже известные футболисты заявляли, что не хотели принимать в ней участие.

– Я не смотрел это шоу и точно не планирую. Если меня кто-то спросит, то рекомендовать его точно не буду. Все это происходит ради медийности, востребованности и просмотров. Безусловно, я видел отрывки их «творчества» в телеграм-каналах.

Если представить, как Олег Романцев, Юрий Сeмин или Валерий Газзаев прилюдно наяривают на камеру, изображая своего экс-подчиненного футболиста, как это делал Слуцкий, то это не из той вселенной, где я хотел бы жить.

Хочется, чтобы в футболе оставались красота и романтика. И не пересекалась грань пошлости, как это происходит в подобных шоу.

Ни в коем случае не хочу в этом интервью переходить на оскорбления кого-либо. Если нравится этим заниматься – занимайтесь. Но лично я не понимаю, как это можно смотреть.