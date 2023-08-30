Нобоа стыдно за поле «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа отозвался о домашнем поле команды после кубкового матча с ЦСКА (0:0, 4:5 по пенальти).

«В Сочи ужасное поле. Это плохо для всех футболистов. Мы стараемся играть красиво низом через пас. Но на таком поле делать это очень тяжело. Такие условия сейчас для всех команд здесь. Сегодня был последний матч: посмотрим, что будет в будущем. Мы не знаем, что случилось с полем. Нам приходится тренироваться в другом месте. Стыдно видеть такое поле. Должны решить, что делать с этим.

Переезд? Считаю, что лучше играть здесь. Других вариантов вроде бы нет. У нас дома осталась одна игра со «Спартаком», остальные уже на выезде», – сказал Нобоа.