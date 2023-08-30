«Развели бордельеро»: комментатор Андронов раскритиковал формат Фонбет Кубка России

Бывшему комментатору «Матч ТВ» Алексею Андронову не нравится нынешний формат Фонбет Кубка России.
«Вам нравится всe еще формат Кубка? Вторые составы, 4:0 в первом тайме (речь о матче «Спартак» – «Динамо» – прим. «Бомбардира»). Развели бордельеро…
Кубок – это на вылет. И крайне желательно один матч», – написал журналист.
- Действующий победитель Кубка – ЦСКА (любимая команда Андронова).
- Нынешний формат турнира – следствие отстранения России от еврокубков.
- Сейчас идет 3-й тур группового этапа.
Источник: телеграм-канал Алексея Андронова