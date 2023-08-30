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  • «Развели бордельеро»: комментатор Андронов раскритиковал формат Фонбет Кубка России

«Развели бордельеро»: комментатор Андронов раскритиковал формат Фонбет Кубка России

30 августа 2023, 19:57
9

Бывшему комментатору «Матч ТВ» Алексею Андронову не нравится нынешний формат Фонбет Кубка России.

«Вам нравится всe еще формат Кубка? Вторые составы, 4:0 в первом тайме (речь о матче «Спартак»«Динамо»прим. «Бомбардира»). Развели бордельеро…

Кубок – это на вылет. И крайне желательно один матч», – написал журналист.

  • Действующий победитель Кубка – ЦСКА (любимая команда Андронова).
  • Нынешний формат турнира – следствие отстранения России от еврокубков.
  • Сейчас идет 3-й тур группового этапа.

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Источник: телеграм-канал Алексея Андронова
Россия. Кубок
Комментарии (9)
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Fialet
1693417366
Он прав.
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Кронштадт65
1693422137
полностью согласен, не хватает игр - сделайте три круга
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Juic
1693422395
Готовая идея плей-офф, как в НБА. Если нет международных встреч - внедрить на это время её. Заодно получить обратную связь.
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FCSpartakM
1693424232
ну по факту так и есть, только 1 матч не нужен. Можно играть с 1/64 и поехали и корзины разбить так, чтобы клубы рпл могли играть с клубами самых низших лиг. Так и у команд с регионов будет больше мотивации и зрителям интереснее. А смотреть группу с командами из высшей лиги -маразм полнейший. Нет такого кайфа от победы над динамо, если она ничего толком не дает. Мусора не вылетают, просто рядовой матч
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Ziklop
1693424483
могли бы лучше кубок лиги крутануть!
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ivany4
1693426152
А почему команды не отказались от такого формата? Всем стало ясно по первому году, что он "тяжелый" для команд, особенно с короткой скамейкой. Формат нужно вернуть прежний. РПЛ играет начиная с 1/64, причем до 1/16 все игры в гостях. Вот вам и "реклама" и пропаганда футбола. А еще неплохо бы возродить турнир - двумя составами. Тут и молодежь будет развиваться и стимул появится.
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odessakmv
1693433776
ТО ноют нужно играть больше, нате - играйте - опять не так. Для фанатов игры на вылет, можно еще кубки Лиг организовать: РПЛ отдельно, лучшая лига мира - отдельно, 2-я (или как там сейчас) отдельно... Англичане играют - и ничего, все живые
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upiter535
1693491714
Никогда не смотрел игры за кубок России и нет желания,поэтому не переживаю за Зенит в этом балагане!Да хоть 10-0 проиграет он,мне до фени!
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