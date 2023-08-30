«Развели бордельеро»: комментатор Андронов раскритиковал формат Фонбет Кубка России

Бывшему комментатору «Матч ТВ» Алексею Андронову не нравится нынешний формат Фонбет Кубка России.

«Вам нравится всe еще формат Кубка? Вторые составы, 4:0 в первом тайме (речь о матче «Спартак» – «Динамо» – прим. «Бомбардира»). Развели бордельеро…

Кубок – это на вылет. И крайне желательно один матч», – написал журналист.