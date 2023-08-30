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    • «Развели бордельеро»: комментатор Андронов раскритиковал формат Фонбет Кубка России

    «Развели бордельеро»: комментатор Андронов раскритиковал формат Фонбет Кубка России

    Бывшему комментатору «Матч ТВ» Алексею Андронову не нравится нынешний формат Фонбет Кубка России.

    «Вам нравится всe еще формат Кубка? Вторые составы, 4:0 в первом тайме (речь о матче «Спартак»«Динамо»прим. «Бомбардира»). Развели бордельеро…

    Кубок – это на вылет. И крайне желательно один матч», – написал журналист.

    • Действующий победитель Кубка – ЦСКА (любимая команда Андронова).
    • Нынешний формат турнира – следствие отстранения России от еврокубков.
    • Сейчас идет 3-й тур группового этапа.

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    Источник: телеграм-канал Алексея Андронова

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