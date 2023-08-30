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    • Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Зенит»: 30 августа

    Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Зенит»: 30 августа

    «Балтика» и «Зенит назвали стартовые составы на матч 3-го тура кубка России по футболу.

    Встреча пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде, начало – в 19:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Балтика»: Латышонок, Жиров, Гассама, Дудиев, Энрикес, Пряхин, Остойич, Мусаев, Аванесян, Ламейра, Лазарев.

    Главный тренер: Сергей Игнашевич

    «Зенит»: Васютин, Фернандес, Алип, Круговой, Сутормин, Коваленко, Васильев, Ерохин, Бакаев, Мантуан, Сергеев.

    Главный тренер: Сергей Семак

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    «Балтика» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2023
    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5149

      Эном айс 15 минут назад

      Гопсостав со слоником на острие.
      Лавры Спартака не дают покоя.
      Ну,помучаемся)

      0
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      Рейтинг: +7470

      Semenycch 50 минут назад

      У Зенита очень хороший состав. Парням нужно давать игровое время!

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