«Балтика» и «Зенит назвали стартовые составы на матч 3-го тура кубка России по футболу.

Встреча пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде, начало – в 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Гассама, Дудиев, Энрикес, Пряхин, Остойич, Мусаев, Аванесян, Ламейра, Лазарев.

Главный тренер: Сергей Игнашевич

«Зенит»: Васютин, Фернандес, Алип, Круговой, Сутормин, Коваленко, Васильев, Ерохин, Бакаев, Мантуан, Сергеев.

Главный тренер: Сергей Семак