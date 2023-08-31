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  • «Ответил на грязные слова»: игрок «Балтики» рассказал о стычке с Клаудиньо

«Ответил на грязные слова»: игрок «Балтики» рассказал о стычке с Клаудиньо

31 августа 2023, 16:54
18

Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев рассказал о перепалке с полузащитником «Зенита» Клаудиньо во время кубкового матча (1:0).

  • 21-летний Лазарев стоит 700 тысяч евро.
  • Он воспитанник «Балтики».
  • В сезоне РПЛ Лазарев не пропустил ни матча, сделал ассист.

– В конце игры ты, можно сказать, поставил Клаудиньо на место, когда он стал тебя дергать за футболку, а ты указал ему куда-то в район табло. Как тебе такие эмоции?

– Для меня нет авторитетов на поле, на грязные слова я тоже могу отвечать.

– Что он тебе сказал?

– В целом, были обычные футбольные моменты. Просто перекинулись парой слов друг с другом, ничего такого. Я же просто показал ему на счет.

– Ты провел всю игру против «Зенита». Насколько выматывают такие матчи?

– Для меня такие игры – это настоящий кайф. Люблю тройники, когда меньше тренировок и больше шансов проявить себя в играх.

Удается быстро забыть прошлую игру и через пару дней реабилитироваться. Нам это удалось, для меня кайф, когда в сезоне столько игр.

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Источник: Metaratings
Россия. Кубок Зенит Балтика Лазарев Владислав Клаудиньо
Комментарии (18)
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pandora777
1693490848
красавец
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САДЫЧОК
1693494226
Повёл себя также, как и Клаудиньо - омерзительно !
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Taps
1693495457
Чушь полнейшая, а Клаудинья давно оборзел и нарывается.
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paracetamol
1693497170
Дешевый пердак что-то ляпнул?
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АЛЕКС 58
1693497925
Клавке не валяться на поле,и скандалить нужно,а играть лучше. Шлюха скандальная
Ответить
Павелий
1693506186
Лазарев - красавец! Одним жестом показал, куда получит Клаудиньо, если опять будет задирать игроков Балтики!
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Ziklop
1693507119
только парень поддержки от парнёров не получил, а за Клаву вписались. Игнашевичу провести работу!
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Evgeniy Moiseenko&
1693537643
В "табло" нужно было двинуть, быстрей поймет.
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Бобссон
1693548892
Два дня назад про этого ноунейма, который, оказывается, знает португальский, не знал никто. Теперь.... да всё равно никто его не знает.
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wlad wm--google
1693636611
Что-то много внимания к этому ноунейму. Зенит откровенно сдал матч, в чемпионате эту Балтику переедут катком
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