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    • «Ответил на грязные слова»: игрок «Балтики» рассказал о стычке с Клаудиньо

    «Ответил на грязные слова»: игрок «Балтики» рассказал о стычке с Клаудиньо

    Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев рассказал о перепалке с полузащитником «Зенита» Клаудиньо во время кубкового матча (1:0).

    • 21-летний Лазарев стоит 700 тысяч евро.
    • Он воспитанник «Балтики».
    • В сезоне РПЛ Лазарев не пропустил ни матча, сделал ассист.

    – В конце игры ты, можно сказать, поставил Клаудиньо на место, когда он стал тебя дергать за футболку, а ты указал ему куда-то в район табло. Как тебе такие эмоции?

    – Для меня нет авторитетов на поле, на грязные слова я тоже могу отвечать.

    – Что он тебе сказал?

    – В целом, были обычные футбольные моменты. Просто перекинулись парой слов друг с другом, ничего такого. Я же просто показал ему на счет.

    – Ты провел всю игру против «Зенита». Насколько выматывают такие матчи?

    – Для меня такие игры – это настоящий кайф. Люблю тройники, когда меньше тренировок и больше шансов проявить себя в играх.

    Удается быстро забыть прошлую игру и через пару дней реабилитироваться. Нам это удалось, для меня кайф, когда в сезоне столько игр.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3077

      АЛЕКС 58 9 минут назад

      Клавке не валяться на поле,и скандалить нужно,а играть лучше. Шлюха скандальная

      0
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      Рейтинг: +19217

      paracetamol 21 минуту назад

      Дешевый пердак что-то ляпнул?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1563

      Taps 50 минут назад

      Чушь полнейшая, а Клаудинья давно оборзел и нарывается.

      0
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      Рейтинг: +9961

      САДЫЧОК 1 час назад

      Повёл себя также, как и Клаудиньо - омерзительно !

      0
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      Рейтинг: +6786

      Давид59 1 час назад

      Владик знает "грязные португальские слова"?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12432

      BRO_football 1 час назад

      Зато в РПЛ потом покажут этому выскочке палец вниз.

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      Рейтинг: +42

      pandora777 2 часа назад

      красавец

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