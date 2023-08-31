«Ответил на грязные слова»: игрок «Балтики» рассказал о стычке с Клаудиньо

Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев рассказал о перепалке с полузащитником «Зенита» Клаудиньо во время кубкового матча (1:0).

21-летний Лазарев стоит 700 тысяч евро.

Он воспитанник «Балтики».

В сезоне РПЛ Лазарев не пропустил ни матча, сделал ассист.

– В конце игры ты, можно сказать, поставил Клаудиньо на место, когда он стал тебя дергать за футболку, а ты указал ему куда-то в район табло. Как тебе такие эмоции?

– Для меня нет авторитетов на поле, на грязные слова я тоже могу отвечать.

– Что он тебе сказал?

– В целом, были обычные футбольные моменты. Просто перекинулись парой слов друг с другом, ничего такого. Я же просто показал ему на счет.

– Ты провел всю игру против «Зенита». Насколько выматывают такие матчи?

– Для меня такие игры – это настоящий кайф. Люблю тройники, когда меньше тренировок и больше шансов проявить себя в играх.

Удается быстро забыть прошлую игру и через пару дней реабилитироваться. Нам это удалось, для меня кайф, когда в сезоне столько игр.