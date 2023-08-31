Круговой назвал причину поражения «Зенита» в матче с «Балтикой»

Защитник «Зенита» Данил Круговой объяснил, почему клуб проиграл «Балтике» (0:1) в матче Пути РПЛ Кубка России.
– Что случилось? Недостаточно мотивации?
– Недостаточно голевых моментов. Подходы были, а завершающих ударов не было. Наверное, потому что в штрафной мало народа было. До 75-й минуты в одного нападающего играли.
– У тебя два матча за четыре дня. Не устал?
– Нет. Я рад. Хотя к концу матча уже начали задние сводить. Но хорошо, что играю. Буду продолжать. Я уже сыграл и центрального защитника, и левого, и правого. Хорошо новые позиции изучать.
- Единственный гол в 1-м тайме забил Анхело Энрикес.
- «Балтика» победила «Зенит» впервые за 25 лет.
- «Зенит» прервал 4-матчевую победную серию.
Источник: Sport24