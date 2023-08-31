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  • Круговой назвал причину поражения «Зенита» в матче с «Балтикой»

Круговой назвал причину поражения «Зенита» в матче с «Балтикой»

31 августа 2023, 13:59
9

Защитник «Зенита» Данил Круговой объяснил, почему клуб проиграл «Балтике» (0:1) в матче Пути РПЛ Кубка России.

– Что случилось? Недостаточно мотивации?

– Недостаточно голевых моментов. Подходы были, а завершающих ударов не было. Наверное, потому что в штрафной мало народа было. До 75-й минуты в одного нападающего играли.

– У тебя два матча за четыре дня. Не устал?

– Нет. Я рад. Хотя к концу матча уже начали задние сводить. Но хорошо, что играю. Буду продолжать. Я уже сыграл и центрального защитника, и левого, и правого. Хорошо новые позиции изучать.

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Источник: Sport24
Россия. Кубок Зенит Балтика Зенит Балтика Круговой Данил
Комментарии (9)
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Kollljan
1693485078
Круговой косячил весь матч. А о Бакаеве вообще говорить не приходится. Это первый кандидат на выход до закрытия трансферного окна.
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Иван Петров 1986
1693485752
Круговой и есть причина поражения.
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пахомов
1693486501
не хватило пары лярдов народных
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tupsuefulp
1693491262
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Garrincha58
1693496720
причина одна некудышние игроки запаса(Круговой Сутормин Ерохин Бакаев Васютин Коваленко Васильев) их как пацанов обыграли пацаны из Балтики
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Ziklop
1693507269
вот почему ты слабоват , нет выносливости, похоже лишний вес имеется, бежать во втором тайме не мог уже?
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