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    • Круговой назвал причину поражения «Зенита» в матче с «Балтикой»

    Круговой назвал причину поражения «Зенита» в матче с «Балтикой»

    Защитник «Зенита» Данил Круговой объяснил, почему клуб проиграл «Балтике» (0:1) в матче Пути РПЛ Кубка России.

    – Что случилось? Недостаточно мотивации?

    – Недостаточно голевых моментов. Подходы были, а завершающих ударов не было. Наверное, потому что в штрафной мало народа было. До 75-й минуты в одного нападающего играли.

    – У тебя два матча за четыре дня. Не устал?

    – Нет. Я рад. Хотя к концу матча уже начали задние сводить. Но хорошо, что играю. Буду продолжать. Я уже сыграл и центрального защитника, и левого, и правого. Хорошо новые позиции изучать.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +15982

      Алексей З 10 минут назад

      Данила , в воротах можно отдохнуть , намекни Семаку.

      0
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      Рейтинг: +25

      пахомов 42 минуты назад

      не хватило пары лярдов народных

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4658

      Иван Петров 1986 54 минуты назад

      Круговой и есть причина поражения.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4289

      Kollljan 1 час назад

      Круговой косячил весь матч. А о Бакаеве вообще говорить не приходится. Это первый кандидат на выход до закрытия трансферного окна.

      1
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      Рейтинг: +3942

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Вышли не мотивированные попижонить. Вот и получили по щам. Гыгыгы

      3
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