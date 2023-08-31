Круговой назвал причину поражения «Зенита» в матче с «Балтикой»

Защитник «Зенита» Данил Круговой объяснил, почему клуб проиграл «Балтике» (0:1) в матче Пути РПЛ Кубка России.

– Что случилось? Недостаточно мотивации?

– Недостаточно голевых моментов. Подходы были, а завершающих ударов не было. Наверное, потому что в штрафной мало народа было. До 75-й минуты в одного нападающего играли.

– У тебя два матча за четыре дня. Не устал?

– Нет. Я рад. Хотя к концу матча уже начали задние сводить. Но хорошо, что играю. Буду продолжать. Я уже сыграл и центрального защитника, и левого, и правого. Хорошо новые позиции изучать.