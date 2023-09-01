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  • Игрок «Балтики»: «Клаудиньо говорил мне всякие грязные вещи на своeм языке – я ответил»

Игрок «Балтики»: «Клаудиньо говорил мне всякие грязные вещи на своeм языке – я ответил»

1 сентября 2023, 08:27
18

Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев раскрыл подробности стычки с полузащитником «Зенита» Клаудиньо во время кубкового матча (1:0).

  • 21-летний Лазарев стоит 700 тысяч евро.
  • Он воспитанник «Балтики».
  • В сезоне РПЛ Лазарев не пропустил ни матча, сделал ассист.

«Да в целом ничего особенного, просто обычная стычка, обычные эмоции, как всегда бывает на футбольном поле. Просто Клаудиньо начал говорить всякие грязные вещи на своeм языке. Я не могу допустить грязных слов в свой адрес, поэтому и ответил.

Для меня нет авторитетов на поле, без разницы, кто против меня выходит. И когда в твой адрес летят грязные слова, надо уметь отвечать», – сказал Лазарев в видео для телеграм-канала Amber Mash.

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Источник: Amber Mash
Россия. Кубок Зенит Балтика Лазарев Владислав Клаудиньо
Комментарии (18)
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SLADE2019
1693548266
А что Лазарев португальским владеет? Молодец какой.
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paracetamol
1693549375
Меньше по копытам стучать надо. Он скоро и русский выучит и на понятном всякой шелупони будет отвечать. россиянин же!
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jek718875
1693550510
Клавадиньо воспитанный, сказал:уважаемый ты мне на ногу наступил, падла
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VVM1964
1693556164
Да все уже знают, что бразилы в Зените - ГЛАВНЫЕ провокаторы РПЛ !!! (((
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ilichkadr
1693557421
Можно подумать, что Влад что-то понимает по-португальски. P.S. Может Клаудиньо тебе в любви признавался?
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