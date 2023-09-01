Игрок «Балтики»: «Клаудиньо говорил мне всякие грязные вещи на своeм языке – я ответил»

Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев раскрыл подробности стычки с полузащитником «Зенита» Клаудиньо во время кубкового матча (1:0).

21-летний Лазарев стоит 700 тысяч евро.

Он воспитанник «Балтики».

В сезоне РПЛ Лазарев не пропустил ни матча, сделал ассист.

«Да в целом ничего особенного, просто обычная стычка, обычные эмоции, как всегда бывает на футбольном поле. Просто Клаудиньо начал говорить всякие грязные вещи на своeм языке. Я не могу допустить грязных слов в свой адрес, поэтому и ответил.

Для меня нет авторитетов на поле, без разницы, кто против меня выходит. И когда в твой адрес летят грязные слова, надо уметь отвечать», – сказал Лазарев в видео для телеграм-канала Amber Mash.

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