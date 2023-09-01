Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Игрок «Балтики»: «Клаудиньо говорил мне всякие грязные вещи на своeм языке – я ответил»

    Игрок «Балтики»: «Клаудиньо говорил мне всякие грязные вещи на своeм языке – я ответил»

    Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев раскрыл подробности стычки с полузащитником «Зенита» Клаудиньо во время кубкового матча (1:0).

    • 21-летний Лазарев стоит 700 тысяч евро.
    • Он воспитанник «Балтики».
    • В сезоне РПЛ Лазарев не пропустил ни матча, сделал ассист.

    «Да в целом ничего особенного, просто обычная стычка, обычные эмоции, как всегда бывает на футбольном поле. Просто Клаудиньо начал говорить всякие грязные вещи на своeм языке. Я не могу допустить грязных слов в свой адрес, поэтому и ответил.

    Для меня нет авторитетов на поле, без разницы, кто против меня выходит. И когда в твой адрес летят грязные слова, надо уметь отвечать», – сказал Лазарев в видео для телеграм-канала Amber Mash.

    Большой матч РПЛ: выберите своего фаворита и сделайте ставку с бонусом до 17000₽ без риска!

    Новости по теме
    «Ответил на грязные слова»: игрок «Балтики» рассказал о стычке с Клаудиньо 19
    Круговой назвал причину поражения «Зенита» в матче с «Балтикой» 11
    Обзор матча «Балтика» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (видео) 2
    Источник: Amber Mash

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.09.2023 08:27
    Рекомендуем
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Айболид 1 сентября, 13:52

      Ай да Владик , ай да издобол !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4102

      ПалкоВводецъ (returned) 1 сентября, 12:27

      Можно подумать он знает язык, на котором говорит Клаудиньо. Гыгыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19751

      ilichkadr 1 сентября, 11:37

      Можно подумать, что Влад что-то понимает по-португальски.
      P.S. Может Клаудиньо тебе в любви признавался?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная > ilichkadr 1 сентября, 12:29

      В любви пускай дюбе признается, пока азмунки нет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4970

      Ziklop > шахта Заполярная 4 сентября, 13:02

      тебя что дзюба игнорировал всего два раза? ждешь что вспомнит?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная > Ziklop 4 сентября, 14:51

      Все проще, он мне позвонил и спросил где ты, а то азмунку еще не скоро увидит, а природа требует.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35191

      VVM1964 1 сентября, 11:16

      Да все уже знают, что бразилы в Зените - ГЛАВНЫЕ провокаторы РПЛ !!! (((

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4970

      Ziklop > VVM1964 4 сентября, 13:03

      про всех ты лжёшь! Сантос точно "святой" в этом направлении!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35191

      VVM1964 > Ziklop 5 сентября, 20:10

      А где у меня слово "все" про игроков ?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5870

      Питерский князь 1 сентября, 10:06

      Минута славы.
      Уверен больше о нем не услышем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2541

      jek718875 1 сентября, 09:41

      Клавадиньо воспитанный, сказал:уважаемый ты мне на ногу наступил, падла

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19281

      paracetamol 1 сентября, 09:22

      Меньше по копытам стучать надо. Он скоро и русский выучит и на понятном всякой шелупони будет отвечать. россиянин же!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1491

      SLADE2019 1 сентября, 09:04

      А что Лазарев португальским владеет? Молодец какой.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1860

      Таврида > SLADE2019 1 сентября, 09:09

      Бразильским же, Клаудиньо из Бразилии.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19281

      paracetamol > Таврида 1 сентября, 09:23

      Бразильский и португальский одно и то же!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2567

      Чермындыр > paracetamol 1 сентября, 10:16

      Правильнее будет: в Бразилии говорят на португальском

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16126

      Алексей З > Таврида 1 сентября, 10:42

      Дебил !!!
      Нет бразильского языка.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1860

      Таврида > Алексей З 1 сентября, 11:09

      О, Леха Заднеприводный закукарекал. Как там ночная смена прошла, твой анус опять в три смычка развальцовывали?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16126

      Алексей З > Таврида 1 сентября, 11:18

      Я поражён вашими познаниями в задне-приводящих извращениях.
      Походу знание бразильского языка вам помогает в поисках партнёров.
      Удачи в этом занятии.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1860

      Таврида > Алексей З 1 сентября, 11:27

      Твоя слава прокатилась далеко за пределами России, даже в самой глухой деревне знают, Алексей Заднеприводный - самый известный пe.дep@cт-либeр@cт от Магадана до Ландона, бггг

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19751

      ilichkadr > Чермындыр 1 сентября, 11:38

      Осталось объяснить почему в Бразилии говорят на португальском.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19751

      ilichkadr > Таврида 1 сентября, 11:43

      Если быть точным, то основным языком страны является бразильский вариант португальского.
      P.S. Как говорят в Одессе, португальский язык в Бразилии и португальский в Португалии, две большие разницы.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1860

      Таврида > ilichkadr 1 сентября, 11:45

      Ну да, а в США - сэшэанский вариант английского)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1021

      Айболид > Алексей З 1 сентября, 13:44

      Это украинского нет .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1021

      Айболид > ilichkadr 1 сентября, 13:49

      Там не все индеос португальский освоили , местами на "ola" могут и копьё метнуть в ответ .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19751

      ilichkadr > Таврида 1 сентября, 19:12

      В США английский немного отличается от стандартного (общепринятого) английского языка, на котором говорит коренное население Англии. Более упрощенный язык.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19751

      ilichkadr > Айболид 1 сентября, 19:17

      Ага, лучше к индеосам не соваться со своим бразилопортугальским. Съедят и фамилию не спросят......

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2941

      Болотоход 1 сентября, 08:51

      Стыдно за лазурных.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Hamletspb > Болотоход 1 сентября, 13:17

      Заремыши не знают, что такое "стыдно".

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 