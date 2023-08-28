«Он же использовал служебное положение!»: Орлов раскритиковал комментатора Нагучева

Геннадий Орлов считает неправильным протест комментатора Романа Нагучева во время матча «Сочи» – «Локомотив» (0:1).

Нагучев до 30-й минуты не называл фамилию Артема Дзюбы.

В ответ на это друг форварда «Локо» Максим Лопарев пообещал комментатору «трудоустроить» его рот».

«Это непрофессионально. Если будет у Нагучева собственный телевизионный клуб, тогда он может использовать служебное положение. Он же использовал служебное положение! А при чем телезрители? Они же не знают об их конфликтах.

Если ты хочешь – после футбола. Но во время репортажа главное – игра. Ты комментатор, третий в этом действе. Первые – это футболисты, потом – судьи, и ты, комментатор, мостик между телезрителями и игроками. Только рассказывай об игре.

Ну это вопиюще. Нельзя так делать!» – сказал Орлов.