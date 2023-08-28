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    • «Он же использовал служебное положение!»: Орлов раскритиковал комментатора Нагучева

    «Он же использовал служебное положение!»: Орлов раскритиковал комментатора Нагучева

    Геннадий Орлов считает неправильным протест комментатора Романа Нагучева во время матча «Сочи» – «Локомотив» (0:1).

    • Нагучев до 30-й минуты не называл фамилию Артема Дзюбы.
    • В ответ на это друг форварда «Локо» Максим Лопарев пообещал комментатору «трудоустроить» его рот».

    «Это непрофессионально. Если будет у Нагучева собственный телевизионный клуб, тогда он может использовать служебное положение. Он же использовал служебное положение! А при чем телезрители? Они же не знают об их конфликтах.

    Если ты хочешь – после футбола. Но во время репортажа главное – игра. Ты комментатор, третий в этом действе. Первые – это футболисты, потом – судьи, и ты, комментатор, мостик между телезрителями и игроками. Только рассказывай об игре.

    Ну это вопиюще. Нельзя так делать!» – сказал Орлов.

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    Источник: «Такой футбол»

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    Сегодня, 22:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25253

      bset 17 минут назад

      Да уволить его и всего делов. Будет в баре комментировать и заодно перфомансы устраивать

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      Рейтинг: +21577

      Cleaner 31 минуту назад

      Нагучев - комментатор??? Он НЕДОРАЗУМЕНИЕ с микрофоном в руках. Гнать таких комментаторов с канала, чтобы не позорили...(((

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      Рейтинг: +2131

      DMитрий 45 минут назад

      Не могу не согласится. Орлова бывает заносит, но то что он объективно рассуждает - это факт.

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