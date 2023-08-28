Деограсия ответил на вопрос о давлении в Испании из-за работы в «Оренбурге»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия не ощущает давления из Испании по поводу работы в России.
– А как в Испании отреагировали на ваше назначение?
– Очень бурно! Информация быстро распространилась, было много звонков от журналистов, просили дать интервью на радио. Здесь нужно понимать, что я родом с очень маленького острова, и не каждый уезжает оттуда, а уж тем более работает за границей.
– Давление из-за политики испытываете?
– Никакого давления, я спокойно работаю. Никто никогда ничего подобного не говорил мне.
- «Оренбург» идет на последнем месте в РПЛ.
- Команда набрала 2 очка в 6 турах чемпионата.
- Деограсия сменил Иржи Ярошика.
Источник: «Матч ТВ»