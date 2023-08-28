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    • Деограсия ответил на вопрос о давлении в Испании из-за работы в «Оренбурге»

    Деограсия ответил на вопрос о давлении в Испании из-за работы в «Оренбурге»

    Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия не ощущает давления из Испании по поводу работы в России.

    – А как в Испании отреагировали на ваше назначение?

    – Очень бурно! Информация быстро распространилась, было много звонков от журналистов, просили дать интервью на радио. Здесь нужно понимать, что я родом с очень маленького острова, и не каждый уезжает оттуда, а уж тем более работает за границей.

    – Давление из-за политики испытываете?

    – Никакого давления, я спокойно работаю. Никто никогда ничего подобного не говорил мне.

    • «Оренбург» идет на последнем месте в РПЛ.
    • Команда набрала 2 очка в 6 турах чемпионата.
    • Деограсия сменил Иржи Ярошика.

    Источник: «Матч ТВ»

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