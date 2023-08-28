Деограсия ответил на вопрос о давлении в Испании из-за работы в «Оренбурге»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия не ощущает давления из Испании по поводу работы в России.

– А как в Испании отреагировали на ваше назначение?

– Очень бурно! Информация быстро распространилась, было много звонков от журналистов, просили дать интервью на радио. Здесь нужно понимать, что я родом с очень маленького острова, и не каждый уезжает оттуда, а уж тем более работает за границей.

– Давление из-за политики испытываете?

– Никакого давления, я спокойно работаю. Никто никогда ничего подобного не говорил мне.