«Ливерпуль» нашел замену для Салаха

«Ливерпуль» может согласиться на продажу Мохамеда Салаха, если «Аль-Иттихад» сделает очень выгодное предложение.

В случае ухода египетского нападающего клуб АПЛ постарается заменить его Жоау Феликсом из «Атлетико».

На португальца также претендует «Барселона», за которую он мечтает выступать.

С января Феликс был в аренде в «Челси»: 20 матчей, 4 гола.

Его контракт с «Атлетико» действует до 2027 года.

Мадридцы в 2019-м заплатили за форварда рекордные для клуба 127 миллионов евро.

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