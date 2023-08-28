Экс-чемпион мира по боксу поцеловал Холанда после его гола в ворота «Шеффилд Юнайтед»

Болельщик «Манчестер Сити» эмоционально отреагировал на гол Эрлинга Холанда в матче 3-го тура АПЛ против «Шеффилд Юнайтед».

Норвежец открыл счет на 63-й минуте.

До этого он не реализовал пенальти.

«Сити» в итоге победил со счетом 2:1.

Когда Холанд забил, на поле выбежал мужчина. Он прыгнул на спину форварда и поцеловал его в щеку. Вскоре стюарды вывели фаната за пределы газона.

Выяснилось, что нарушителем был экс-чемпион мира по боксу по версии WBO в легком весе Терри Флэнеген. Он давно болеет за «Манчестер Сити».

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