Экс-чемпион мира по боксу поцеловал Холанда после его гола в ворота «Шеффилд Юнайтед»

Болельщик «Манчестер Сити» эмоционально отреагировал на гол Эрлинга Холанда в матче 3-го тура АПЛ против «Шеффилд Юнайтед».
- Норвежец открыл счет на 63-й минуте.
- До этого он не реализовал пенальти.
- «Сити» в итоге победил со счетом 2:1.
Когда Холанд забил, на поле выбежал мужчина. Он прыгнул на спину форварда и поцеловал его в щеку. Вскоре стюарды вывели фаната за пределы газона.
Выяснилось, что нарушителем был экс-чемпион мира по боксу по версии WBO в легком весе Терри Флэнеген. Он давно болеет за «Манчестер Сити».
Фото: Getty Images
Источник: Daily Mail