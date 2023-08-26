Малышев: «Последние результаты «Спартака» не сказываются на доверии к Абаскалю»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал ничью с «Ахматом» (0:0) в шестом туре РПЛ.
«Самоотдача была на уровне. Моменты были у обоих ворот. Все могло перевернуться, но закончили 0:0. Тренерский штаб должен разобраться, что случилось и внести корректировки. Последние результаты не сказываются на доверии к Гильермо Абаскалю. Команда меняется по ходу сезона. Надеюсь, результаты улучшатся», – сказал Малышев.
- У «Спартака» 3 матча без побед.
- Команда идет в РПЛ 6-й.
- Впереди кубковый матч с «Динамо».
Источник: «Спорт-Экспресс»