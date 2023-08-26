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    • Малышев: «Последние результаты «Спартака» не сказываются на доверии к Абаскалю»

    Малышев: «Последние результаты «Спартака» не сказываются на доверии к Абаскалю»

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал ничью с «Ахматом» (0:0) в шестом туре РПЛ.

    «Самоотдача была на уровне. Моменты были у обоих ворот. Все могло перевернуться, но закончили 0:0. Тренерский штаб должен разобраться, что случилось и внести корректировки. Последние результаты не сказываются на доверии к Гильермо Абаскалю. Команда меняется по ходу сезона. Надеюсь, результаты улучшатся», – сказал Малышев.

    • У «Спартака» 3 матча без побед.
    • Команда идет в РПЛ 6-й.
    • Впереди кубковый матч с «Динамо».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.08.2023 22:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25078

      DOCTOR PENALTY 18 минут назад

      По-хорошему, гнать вас обоих надо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +730

      Fju-2 1 час назад

      А вот руководству Терека стоит задуматься, Ромащенко даже у Спартака выиграть не смог(

      0
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      Рейтинг: +6099

      fakeid 1 час назад

      судя по расписанию, лёгкий матч у хряков будет теперь только 22 октября, с пари нн. хотя как лёгкий, если спартак от них получил на открывашке 4 гола. гы-гы!

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      Рейтинг: +19188

      paracetamol 1 час назад

      Выгонят его зимой, если доживет!

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