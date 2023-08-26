«Зенит» дома крупно обыграл «Урал» в 6-м туре чемпионата России.

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 4:0.

Дубль оформил Матео Кассьерра, по разу забили Иван Сергеев и Клаудиньо после дичайшей ошибки Ильи Помазуна.

«Зенит» догнал «Урал» по очкам (13) и обошел его в таблице РПЛ. Впереди них только «Краснодар» (14).

Россия. РПЛ. 6-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 4:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Сергеев, 8; 2:0 – Кассьерра, 30; 3:0 – Клаудиньо, 45+1; 4:0 – Кассьерра, 68.

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