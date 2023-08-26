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    РПЛ. «Зенит» разгромил «Урал» (4:0) и поднялся на 2-е место

    «Зенит» дома крупно обыграл «Урал» в 6-м туре чемпионата России.

    Петербуржцы разгромили соперника со счетом 4:0.

    Дубль оформил Матео Кассьерра, по разу забили Иван Сергеев и Клаудиньо после дичайшей ошибки Ильи Помазуна.

    «Зенит» догнал «Урал» по очкам (13) и обошел его в таблице РПЛ. Впереди них только «Краснодар» (14).

    Россия. РПЛ. 6-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 4:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Сергеев, 8; 2:0 – Кассьерра, 30; 3:0 – Клаудиньо, 45+1; 4:0 – Кассьерра, 68.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии51
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 37 секунд назад

      Зенит приходит в норму после потери Малкома и находит свою игру.Спартак в гостях,а теперь разгром Урала!Я не ожидал такой крупной победы,надеялся,что уральцы посопротивляются хозяевам.Но Питерцы не дали шансов Уралу! Поздравляю с красивой победой!

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      Рейтинг: +318

      Бригадный 10 минут назад

      Спартак по игре выглядит более чемпионским, нежели Зенит. Последние поражения Спартака исключительно тренерские. Рыжий рановато возомнил себя великим. В чем ему сильно помогла тупорылая гламурная тусовка хрюканских фанатов.

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      Рейтинг: +2948

      волчарик 11 минут назад

      Отдельно хочу высказаться по Семаку.Я не понимал зачем нам Фернандес,но Богданыч нашел новую схему и даже Касьера стал забивать,притом на исполнение.Так физрук ли?

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      Рейтинг: +318

      Бригадный 13 минут назад

      Притомил меня, честно говоря, этот тупорылый агрессивный мужик. Некто Ивано Григорий. Какого хрена он постоянно трется на тренерской скамейке? Реально этот ... удак нервирует и тренеров, и футболистов. У него систематически такое поведение, что лично мне хочется ему пробить в голову. Маваши, или просто парой хуков.

      0
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      Рейтинг: +2528

      jek718875 18 минут назад

      Обосрались ещё до игры,лучше бы не приезжали, технарь 0:3

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      Рейтинг: +318

      Бригадный 20 минут назад

      ВРОДЕ БЫ, ПОБЕДА СВЕРХУВЕРЕННАЯ. Но ... Зенит опять был ужасен в защите. Столько ляпов понаделали, один за другим. Более мастеровитая команда за такие ляпы наказала бы. Неоднократно. Так что, не разделяю восторгов некоторых. Это совсем не чемпионская игра.

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      Рейтинг: +949

      FCSpartakM > Бригадный 11 минут назад

      по факту урал сам себе все привез. Зенит даже не доминировал моментами в матче, просто сыграли целостно с прессингом.

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      Рейтинг: +19179

      paracetamol 24 минуты назад

      Набрали форму и вперед, к шестому чемпионству подряд!

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      Рейтинг: +7432

      Semenycch > paracetamol 14 минут назад

      Пока форму не набрали. Только только вылазим из функциональной ямы. Последние победы приходят благодаря прекрасной форме Вендела.

      1
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      Рейтинг: +2537

      docndoc 24 минуты назад

      Действительно, Урал было не узнать... Вышли на поле на полусогнутых трясущихся ножках, проиграли все единоборства..

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      Рейтинг: +13163

      Вомбат 25 минут назад

      Второй тур подряд Зенит показывает чемпионскую игру. Но надо отметить и то, что Урал второй тур подряд плох. Предыдущий матч он играл дома с Балтикой и играл на равных, хотя игроки у Урала более мастеровитые. Урал сейчас не бежит, у команды явно функциональный спад. Так что прогнозы на сезон можно будет делать только после следующего тура. Хотя ЦСКА сыграл вчера плохо, но было видно, что команда бережет силы, ведь впереди ждет Зенит. Жду настоящей борьбы в следующем туре.

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      Рейтинг: +5653

      SPACE TRUCKIN 29 минут назад

      разница в классе просто колоссальная...у Урала,похоже,тряслись ножки - ни одного удара в створ за матч и дикие привозы...не вижу по игре ни одной команды в ЧР,способной составить конкуренцию Зениту - всё встало на свои места...надежда была,что лидеры дадут бой как минимум,но лидерство,видимо,временное...интересно бы такой Зенит посмотреть в еврокубках...

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      Рейтинг: +24055

      Persona_non_Grata > SPACE TRUCKIN 26 минут назад

      Не смеши - видели мы этот Зенит в Еврокубках - "молодец против овец, а против молодца - сам овца" (((

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      Рейтинг: +5653

      SPACE TRUCKIN > Persona_non_Grata 24 минуты назад

      так я о том же - молодцы против Урала - как в ЛЧ бы выглядели? читай внимательнее...))

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      Рейтинг: +24055

      Persona_non_Grata > SPACE TRUCKIN 23 минуты назад

      Извини, не въехал сразу ! )))

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      Рейтинг: +5653

      SPACE TRUCKIN > Persona_non_Grata 22 минуты назад

      эк хватил - "ваш Зенит"...я за Спартак с 1977 года ...))...цвета не менял...

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