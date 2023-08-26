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РПЛ. «Зенит» разгромил «Урал» (4:0) и поднялся на 2-е место

26 августа 2023, 16:57
56

«Зенит» дома крупно обыграл «Урал» в 6-м туре чемпионата России.

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 4:0.

Дубль оформил Матео Кассьерра, по разу забили Иван Сергеев и Клаудиньо после дичайшей ошибки Ильи Помазуна.

«Зенит» догнал «Урал» по очкам (13) и обошел его в таблице РПЛ. Впереди них только «Краснодар» (14).

Россия. РПЛ. 6-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 4:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Сергеев, 8; 2:0 – Кассьерра, 30; 3:0 – Клаудиньо, 45+1; 4:0 – Кассьерра, 68.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Урал Зенит
Комментарии (56)
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ilichkadr
1693058408
Другого результата и не ожидал. Помазун лучший.
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JIEGEHDA
1693058458
Ну что сказать . Зенит выиграл . А Урал допускал ошибки . Стоит отметить тот факт что и ошибки Урал допускал ПОД ЖЕСТОКИМ ПРЕССИНГОМ ЗЕНИТА. хорошо что не было жёлтой на 9 минуте матча . Зенит победил Урал А стыдно за Спартаг
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Ageorgov
1693058506
Зенит – класс!! Питер – с победой! Уральцев жаль…
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S.K.V.
1693058575
Зенит с победой !!! Хорошая игра, полное превосходство Зенита!!!!
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knikos
1693058673
Васильев вырастет в настоящую звезду футбола. Если крыша не поедет. Поле видит , мяч не передерживает , пасы раздаёт , в том числе и очень умные и острые . Кассьера вспомнил , наконец-то , что он классный нап и бомбардир ! Клаудиньо второй гол уже забивает , предвидя ошибку защитников . А Вендел - лучший !!! Нас - с красивой победой !!!
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BarStep
1693058699
Ну вот, совсем другое дело.. Мы вернулись в сезон! С великолепной игрой, Зенит!
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paracetamol
1693059239
Набрали форму и вперед, к шестому чемпионству подряд!
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волчарик
1693059972
Отдельно хочу высказаться по Семаку.Я не понимал зачем нам Фернандес,но Богданыч нашел новую схему и даже Касьера стал забивать,притом на исполнение.Так физрук ли?
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ZENIT-59
1693060643
Зенит приходит в норму после потери Малкома и находит свою игру.Спартак в гостях,а теперь разгром Урала!Я не ожидал такой крупной победы,надеялся,что уральцы посопротивляются хозяевам.Но Питерцы не дали шансов Уралу! Поздравляю с красивой победой!
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Spirit_78
1693061828
С победой, болельщики Зенита! Хотелось бы эту уверенность последних двух туров закрепить и не терять до конца сезона.
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