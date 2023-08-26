Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    «Зенит» забил «Уралу» после дичайшей ошибки Помазуна

    «Зенит» дома громит «Урал» со счетом 3:0 в матче 6-го тура чемпионата России.

    Третий гол в компенсированное к первому тайму время забил Клаудиньо.

    Он воспользовался дичайшей ошибкой Ильи Помазуна и перебросил вратаря.

    Новости по теме
    Уткин прокомментировал игру «Урала» в матче с «Зенитом»
    Обзор матча «Зенит» – «Урал»: голы и лучшие моменты (видео) 1
    РПЛ. «Зенит» разгромил «Урал» (4:0) и поднялся на 2-е место 50
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:56
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13163

      Вомбат 54 минуты назад

      На фоне разговоров о переходе Ганчаренки в Спартак (чего, разумеется, не могут хотеть игроки Урала) плохая игра Урала выглядит как-то подозрительно. Типа, да плохой у нас тренер, плохой. Ищите за бугром замену Абаскалю. Хотя скорее всего дело в том, что уральцы просто взяли слишком резвый старт и у них наступил игровой спад.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3709

      CSKA57 > Вомбат 25 минут назад

      Гончаренко надолго не хватает. Начинает резво, потом спад.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3709

      CSKA57 1 час назад

      Хороший был пас!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1692

      zarsm 1 час назад

      Ахахаха, не подозрительно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15913

      Алексей З 1 час назад

      Невозможно смотреть эти поддавки.
      Лучше уж за АПЛ наблюдать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68839

      portero 1 час назад

      Помазун поставил на 0:3 в первом тайме, первый то гол тоже поучаствовал....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 