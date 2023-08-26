«Зенит» забил «Уралу» после дичайшей ошибки Помазуна

«Зенит» дома громит «Урал» со счетом 3:0 в матче 6-го тура чемпионата России.

Третий гол в компенсированное к первому тайму время забил Клаудиньо.

Он воспользовался дичайшей ошибкой Ильи Помазуна и перебросил вратаря.