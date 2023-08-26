«Зенит» забил «Уралу» после дичайшей ошибки Помазуна

На фоне разговоров о переходе Ганчаренки в Спартак (чего, разумеется, не могут хотеть игроки Урала) плохая игра Урала выглядит как-то подозрительно. Типа, да плохой у нас тренер, плохой. Ищите за бугром замену Абаскалю. Хотя скорее всего дело в том, что уральцы просто взяли слишком резвый старт и у них наступил игровой спад.
«Зенит» дома громит «Урал» со счетом 3:0 в матче 6-го тура чемпионата России.
Третий гол в компенсированное к первому тайму время забил Клаудиньо.
Он воспользовался дичайшей ошибкой Ильи Помазуна и перебросил вратаря.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Урал».
- Стартовые составы команд можно посмотреть здесь.
- Помазуна включили в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор.