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    • Мамаев объяснил, почему открыл детскую академию в Дубае, а не в России

    Мамаев объяснил, почему открыл детскую академию в Дубае, а не в России

    Павел Мамаев рассказал, с чем связано его решение открыть детскую академию в Дубае.

    Экс-футболиста критиковали, что он выбрал для реализации проекта не Россию, а другую страну.

    «Это вопрос конкуренции, смотрите: допустим, мы открываем детскую футбольную академию в Москве, так как мы живeм здесь.

    Ну какой талантливый парень пойдeт в академию, которую открыли Мамаев и Смолов? Он пойдeт в «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» или «Чертаново».

    Если это не Москва? Я живу в Москве, моя семья живeт в Москве. Ехать в регион и открывать академию... Я не вижу, чтобы кто-то из людей, которые позволяют себе такие высказывания, открыл где-то что-то и сидел бы там.

    Я не могу просто открыть и уехать, мне это неинтересно. Я хочу сам принимать участие, вести этот проект», – объяснил Мамаев.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 12:27
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +832

      Алекс636363 10 минут назад

      жук

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      Рейтинг: +2326

      evgevg13 31 минуту назад

      Поедь в Норильск, пожива там, поморозь сопли, заодно научи детей играть в футбол. Или если так хочется за рубеж- езжай в какой- нибудь Судан. Так нет. Там бабла много не срубишь. Ну скажи честно- поехал в богатую страну заработать.

      1
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      Рейтинг: +3854

      ПалкоВводецъ (returned) 56 минут назад

      Лукавит Мамай. В Москве эти академии для богатых отпрысков. Но ему захотелось больше. Вот и решил обучать детишек шейхов, ну и заодно скрыться от мобилизации. Пока правда неизвестно чему он их там научит. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +68838

      portero 1 час назад

      Решил бабла срубить на местных зажиточных... в России уровень жизни намного ниже, бабло заработать не получится, если нет лапы для получения господдержки...

      3
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      Рейтинг: +24037

      Persona_non_Grata > portero 1 час назад

      А почему нет ?...

      0
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      Рейтинг: +469

      odessakmv 1 час назад

      Иногда лучше молчать, чем говорить

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      Рейтинг: +719

      Октавиус 2 часа назад

      а в чем логика: живет в Москве, поэтому ехать в регионы западло, а в Дубай ехать норм? Идиот, ох и объяснил

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      Рейтинг: +24037

      Persona_non_Grata > Октавиус 1 час назад

      А может он планирует перебраться в ОАЭ, ну или проводить там гораздо больше времени, ? Так логика присутствует ? ...

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      Рейтинг: +948

      FCSpartakM > Persona_non_Grata 2 минуты назад

      нет, он все равно идиот. Даже в Подмосковье можно открыть академию, если западло в Москве.

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