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  • Мамаев объяснил, почему открыл детскую академию в Дубае, а не в России

Мамаев объяснил, почему открыл детскую академию в Дубае, а не в России

26 августа 2023, 12:27
12

Павел Мамаев рассказал, с чем связано его решение открыть детскую академию в Дубае.

Экс-футболиста критиковали, что он выбрал для реализации проекта не Россию, а другую страну.

«Это вопрос конкуренции, смотрите: допустим, мы открываем детскую футбольную академию в Москве, так как мы живeм здесь.

Ну какой талантливый парень пойдeт в академию, которую открыли Мамаев и Смолов? Он пойдeт в «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» или «Чертаново».

Если это не Москва? Я живу в Москве, моя семья живeт в Москве. Ехать в регион и открывать академию... Я не вижу, чтобы кто-то из людей, которые позволяют себе такие высказывания, открыл где-то что-то и сидел бы там.

Я не могу просто открыть и уехать, мне это неинтересно. Я хочу сам принимать участие, вести этот проект», – объяснил Мамаев.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Мамаев Павел
Комментарии (12)
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Октавиус
1693042339
а в чем логика: живет в Москве, поэтому ехать в регионы западло, а в Дубай ехать норм? Идиот, ох и объяснил
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odessakmv
1693044035
Иногда лучше молчать, чем говорить
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portero
1693044938
Решил бабла срубить на местных зажиточных... в России уровень жизни намного ниже, бабло заработать не получится, если нет лапы для получения господдержки...
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evgevg13
1693048252
Поедь в Норильск, пожива там, поморозь сопли, заодно научи детей играть в футбол. Или если так хочется за рубеж- езжай в какой- нибудь Судан. Так нет. Там бабла много не срубишь. Ну скажи честно- поехал в богатую страну заработать.
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Алекс636363
1693049507
жук
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aubergine
1693054347
С одной стороны его бабло и ему решать как им распоряжаться. Но с другой стороны мог бы и родной футбол развивать, а не арабский.
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