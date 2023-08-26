Мамаев объяснил, почему открыл детскую академию в Дубае, а не в России

Павел Мамаев рассказал, с чем связано его решение открыть детскую академию в Дубае.

Экс-футболиста критиковали, что он выбрал для реализации проекта не Россию, а другую страну.

«Это вопрос конкуренции, смотрите: допустим, мы открываем детскую футбольную академию в Москве, так как мы живeм здесь.

Ну какой талантливый парень пойдeт в академию, которую открыли Мамаев и Смолов? Он пойдeт в «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» или «Чертаново».

Если это не Москва? Я живу в Москве, моя семья живeт в Москве. Ехать в регион и открывать академию... Я не вижу, чтобы кто-то из людей, которые позволяют себе такие высказывания, открыл где-то что-то и сидел бы там.

Я не могу просто открыть и уехать, мне это неинтересно. Я хочу сам принимать участие, вести этот проект», – объяснил Мамаев.

Полузащитник завершил карьеру в феврале.

Он известен по выступлениям за ЦСКА, «Краснодар», «Торпедо», «Ростов» и «Химки».

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