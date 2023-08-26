Беллингем повторил достижение Роналду в «Реале»

Джуд Беллингем забил во всех трех стартовых матчах в составе «Реала».

Полузащитник отличился в ворота «Атлетика», «Альмерии» (дважды) и «Сельты».

Английский футболист повторил достижение Криштиану Роналду, который аналогично стартовал в «Реале» в 2009 году – с 3-матчевой голевой серии.

До них забить четыре мяча в трех первых играх в Примере удавалось Рафаэлю ван дер Ваарту (2008), Уэсли Снейдеру (2007), Ференцу Пушкашу (1958), Маршаллу (1956), Марсьялю Арбисе (1941) и Хайме Ласкано (1929).