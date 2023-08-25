Рианчо назвал тренера, который приведет «Спартак» к чемпионству

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о результатах московского клуба в этом сезоне.

«Этим летом «Спартак» сделал много трансферов – это говорит о том, что клуб серьезно настроен на сезон. Конечно, имена ничего не значат, нужно смотреть, как игроки покажут себя на деле в течение сезона. Но понятно, что клуб хочет навязать борьбу «Зениту».

Думаю, Абаскаль приведет «Спартак» к чемпионству, если дать ему время. Необязательно, чтобы это произошло в этом сезоне», – сказал Рианчо.

«Спартак» стартовал в новом сезоне с 5 побед подряд.

Затем команда проиграла «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3).

Следующий соперник спартаковцев – «Ахмат» (26 августа, 19:30 мск).

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