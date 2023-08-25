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  • Рианчо назвал тренера, который приведет «Спартак» к чемпионству

Рианчо назвал тренера, который приведет «Спартак» к чемпионству

25 августа 2023, 12:17
4

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о результатах московского клуба в этом сезоне.

«Этим летом «Спартак» сделал много трансферов – это говорит о том, что клуб серьезно настроен на сезон. Конечно, имена ничего не значат, нужно смотреть, как игроки покажут себя на деле в течение сезона. Но понятно, что клуб хочет навязать борьбу «Зениту».

Думаю, Абаскаль приведет «Спартак» к чемпионству, если дать ему время. Необязательно, чтобы это произошло в этом сезоне», – сказал Рианчо.

  • «Спартак» стартовал в новом сезоне с 5 побед подряд.
  • Затем команда проиграла «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3).
  • Следующий соперник спартаковцев – «Ахмат» (26 августа, 19:30 мск).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Рианчо Рауль Абаскаль Гильермо
Комментарии (4)
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slavа0508
1692957953
Ну думаю два сезона достаточно что бы понять чего стоит тренер ...это раньше строили команды годами . так как надо было вырастить игроков сейчас готовых покупают . так что два года не больше ...
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Taps
1692960138
Подождём лет пять пока Аб поумнеет.
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zigbert
1692960433
Не дадут Абаскалю много времени чтобы выполнить такую задачу. Все будет зависеть еще от результатов Спартака по окончании сезона.
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SLADE2019
1692965915
Много трансферов - это в случае со Спартаком не показатель того, что команда нацелилась на чемпионство. Уже который сезон в команде можно половину (как минимум) игроков менять. Что касается этого сезона, то многое будет зависеть, подойдут команде Рябчук и Бабич. Но по любому в следующее окно нужен будет еще один ЦЗ и еще один на правый фланг. Вот тогда можно сказать, что защитная линия более менее. Что касается опорника - разрушителя, то я, как и многие болелы клуба уже не надеюсь на что то. Какой то сюрреализм происходит.
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