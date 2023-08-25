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    • Рианчо назвал тренера, который приведет «Спартак» к чемпионству

    Рианчо назвал тренера, который приведет «Спартак» к чемпионству

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о результатах московского клуба в этом сезоне.

    «Этим летом «Спартак» сделал много трансферов – это говорит о том, что клуб серьезно настроен на сезон. Конечно, имена ничего не значат, нужно смотреть, как игроки покажут себя на деле в течение сезона. Но понятно, что клуб хочет навязать борьбу «Зениту».

    Думаю, Абаскаль приведет «Спартак» к чемпионству, если дать ему время. Необязательно, чтобы это произошло в этом сезоне», – сказал Рианчо.

    • «Спартак» стартовал в новом сезоне с 5 побед подряд.
    • Затем команда проиграла «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3).
    • Следующий соперник спартаковцев – «Ахмат» (26 августа, 19:30 мск).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +27245

      slavutiq70 33 минуты назад

      Ну думаю два сезона достаточно что бы понять чего стоит тренер ...это раньше строили команды годами . так как надо было вырастить игроков сейчас готовых покупают . так что два года не больше ...

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      Рейтинг: +6047

      fakeid 44 минуты назад

      в этом сезоне без шансов, благодаря бездарной обороне хряков, на рекорд по пропущенным идут, с учётом кубка. и зенит ещё не усиливался, но уже выше. а в следующем сезоне у зенита 100-летие, ну там вообще спартаку ловить нечего)

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