Рианчо назвал тренера, который приведет «Спартак» к чемпионству

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о результатах московского клуба в этом сезоне.

«Этим летом «Спартак» сделал много трансферов – это говорит о том, что клуб серьезно настроен на сезон. Конечно, имена ничего не значат, нужно смотреть, как игроки покажут себя на деле в течение сезона. Но понятно, что клуб хочет навязать борьбу «Зениту».

Думаю, Абаскаль приведет «Спартак» к чемпионству, если дать ему время. Необязательно, чтобы это произошло в этом сезоне», – сказал Рианчо.