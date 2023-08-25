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    • «Зенит» поборется за форварда сборной Бразилии с семью клубами

    «Зенит» поборется за форварда сборной Бразилии с семью клубами

    «Зенит» претендует на подписание нападающего «Фламенго» Педро Абреу.

    По информации Goal, помимо «Зенита» 26-летнего футболиста хотят купить английские «Ноттингем Форест», «Брентфорд» и «Фулхэм», французский «Лион», саудовский «Аль-Хиляль» и лиссабонская «Бенфика».

    Официальные предложения пока сделали только «Зенит» и «Фулхэм» – они предложили по 25 миллионов евро.

    • Рыночная стоимость бразильца – 22 миллиона евро.
    • Он уже играл в Европе за «Фиорентину».
    • Статистика форварда во «Фламенго»: 196 матчей, 94 гола, 23 ассиста.
    • Педро – участник ЧМ-2022, победитель Кубка Либертадорес.

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    Источник: Goal

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