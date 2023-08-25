«Зенит» поборется за форварда сборной Бразилии с семью клубами

«Зенит» претендует на подписание нападающего «Фламенго» Педро Абреу.

По информации Goal, помимо «Зенита» 26-летнего футболиста хотят купить английские «Ноттингем Форест», «Брентфорд» и «Фулхэм», французский «Лион», саудовский «Аль-Хиляль» и лиссабонская «Бенфика».

Официальные предложения пока сделали только «Зенит» и «Фулхэм» – они предложили по 25 миллионов евро.