У Бензема конфликт с тренером «Аль-Иттихада»: француз пропустил последнюю тренировку

У нападающего «Аль-Иттихада» Каримом Бензема случился конфликт с главным тренером команды Нуну Эшпириту Санту.
По информации Asharq Al-Aswat, португальский тренер считает, что Бензема не приносит пользы команде. В связи с этим тренер не хочет выпускать француза стартовом составе.
Бензема же сообщил руководству «Аль-Иттихада», что тренер обращается с ним непрофессионально.
Кроме того, француз рассчитывал получить капитанскую повязку, однако Санту выбрал капитанами легенд клуба Ромариньо и Ахмеда Шарахили.
Из-за конфликта Бензема пропустил последнюю тренировку «Аль-Иттихада».
- Бензема пришел в «Аль-Иттихад» летом из «Реала» как свободный агент.
- Его зарплата – 200 миллионов евро за сезон.