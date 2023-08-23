Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    • Главная
    • Новости
    • У Бензема конфликт с тренером «Аль-Иттихада»: француз пропустил последнюю тренировку

    У Бензема конфликт с тренером «Аль-Иттихада»: француз пропустил последнюю тренировку

    У нападающего «Аль-Иттихада» Каримом Бензема случился конфликт с главным тренером команды Нуну Эшпириту Санту.

    По информации Asharq Al-Aswat, португальский тренер считает, что Бензема не приносит пользы команде. В связи с этим тренер не хочет выпускать француза стартовом составе.

    Бензема же сообщил руководству «Аль-Иттихада», что тренер обращается с ним непрофессионально.

    Кроме того, француз рассчитывал получить капитанскую повязку, однако Санту выбрал капитанами легенд клуба Ромариньо и Ахмеда Шарахили.

    Из-за конфликта Бензема пропустил последнюю тренировку «Аль-Иттихада».

    • Бензема пришел в «Аль-Иттихад» летом из «Реала» как свободный агент.
    • Его зарплата – 200 миллионов евро за сезон.

    Новости по теме
    Мудрик сравнил себя с Винисиусом и Бензема и призвал не критиковать 5
    Малком забил в дебютном матче за «Аль-Хиляль», Бензема не реализовал пенальти 5
    Бензема принес «Аль-Иттихаду» победу над клубом из Туниса 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 