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  • У Бензема конфликт с тренером «Аль-Иттихада»: француз пропустил последнюю тренировку

У Бензема конфликт с тренером «Аль-Иттихада»: француз пропустил последнюю тренировку

23 августа 2023, 18:57
2

У нападающего «Аль-Иттихада» Каримом Бензема случился конфликт с главным тренером команды Нуну Эшпириту Санту.

По информации Asharq Al-Aswat, португальский тренер считает, что Бензема не приносит пользы команде. В связи с этим тренер не хочет выпускать француза стартовом составе.

Бензема же сообщил руководству «Аль-Иттихада», что тренер обращается с ним непрофессионально.

Кроме того, француз рассчитывал получить капитанскую повязку, однако Санту выбрал капитанами легенд клуба Ромариньо и Ахмеда Шарахили.

Из-за конфликта Бензема пропустил последнюю тренировку «Аль-Иттихада».

  • Бензема пришел в «Аль-Иттихад» летом из «Реала» как свободный агент.
  • Его зарплата – 200 миллионов евро за сезон.

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Источник: «Чемпионат»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад Бензема Карим
Комментарии (2)
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Napaleon Banapart
1692813139
Поменяют тренера. Не Карима же менять. С ними (звездами) так.
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Benifacto
1692823435
а почему ему капитана? че за прикол...тут все правильно старичкам! чето пахнет утятиной....
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