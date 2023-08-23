У Бензема конфликт с тренером «Аль-Иттихада»: француз пропустил последнюю тренировку

У нападающего «Аль-Иттихада» Каримом Бензема случился конфликт с главным тренером команды Нуну Эшпириту Санту.

По информации Asharq Al-Aswat, португальский тренер считает, что Бензема не приносит пользы команде. В связи с этим тренер не хочет выпускать француза стартовом составе.

Бензема же сообщил руководству «Аль-Иттихада», что тренер обращается с ним непрофессионально.

Кроме того, француз рассчитывал получить капитанскую повязку, однако Санту выбрал капитанами легенд клуба Ромариньо и Ахмеда Шарахили.

Из-за конфликта Бензема пропустил последнюю тренировку «Аль-Иттихада».

Бензема пришел в «Аль-Иттихад» летом из «Реала» как свободный агент.

Его зарплата – 200 миллионов евро за сезон.

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