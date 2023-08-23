Азамат Мусагалиев разнес шоу Дзюбы и Слуцкого

Известный комик Азамат Мусагалиев раскритиковал шоу нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы и тренера Леонида Слуцкого «Ну, так нельзя».
– Как вам шоу Дзюбы и Слуцкого «Ну, так нельзя, ###»?
– Начал смотреть и выключил. Неинтересно.
– Многие говорят, что там слишком много мата...
– Абсолютно верно! Много мата. Я не против такого формата, но когда матом прям разговаривают, не считаю это уместным. Нужно уважать язык, зрителей. Все, что там произносят, не очень красиво.
Ребята подумали, что это и есть тот контент, который будет сейчас набирать обороты. По сути, Слуцкий объяснял, что они не идут в медиафутбол именно из-за этой грязи, провокаций. А в итоге сконцентрировали на этом свое же шоу. В общем, так нельзя, я считаю.
- Последний выпуск вместо Дзюбы провел Василий Березуцкий.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
- Слуцкий без работы с осени, когда покинул «Рубин».
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