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    Азамат Мусагалиев разнес шоу Дзюбы и Слуцкого

    Известный комик Азамат Мусагалиев раскритиковал шоу нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы и тренера Леонида Слуцкого «Ну, так нельзя».

    – Как вам шоу Дзюбы и Слуцкого «Ну, так нельзя, ###»?

    – Начал смотреть и выключил. Неинтересно.

    – Многие говорят, что там слишком много мата...

    – Абсолютно верно! Много мата. Я не против такого формата, но когда матом прям разговаривают, не считаю это уместным. Нужно уважать язык, зрителей. Все, что там произносят, не очень красиво.

    Ребята подумали, что это и есть тот контент, который будет сейчас набирать обороты. По сути, Слуцкий объяснял, что они не идут в медиафутбол именно из-за этой грязи, провокаций. А в итоге сконцентрировали на этом свое же шоу. В общем, так нельзя, я считаю.

    • Последний выпуск вместо Дзюбы провел Василий Березуцкий.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • Слуцкий без работы с осени, когда покинул «Рубин».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7404

      Semenycch 18 минут назад

      Никогда не смотрел их шоу, но я категорический противник мата в общении. Русский язык так исключительно богат, что вполне можно обходиться без мата.
      Вот например, как можно послать человека, не оскорбив его? Ну например - иди лесом, отвали, пошел в баню, здесь тебе нечего делать, занимайся своими делами...
      Парни, предложите Ваши варианты посылания, но не оскорбительного и без мата!

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