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    • Черышев рассказал, как в Испании встречают трансфер Захаряна

    Черышев рассказал, как в Испании встречают трансфер Захаряна

    Главный тренер «Санта-Коломы» из Андорры Дмитрий Черышев прокомментировал готовящийся трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

    – Вокруг приезда Захаряна в Испании ажиотажа нет. В Сан-Себастьяне есть какие-то разговоры по поводу Арсена, но не в Испании в целом. Все понимают, что приедет футболист из России, в «Реал Сосьедаде» играли два российских футболиста, которые показали хороший уровень – Дмитрий Хохлов и Валерий Карпин. Все будет в руках Захаряна, чтобы показать себя. Но ажиотажа я не видел.

    – Подходит «Реал Сосьедад» Арсену?

    – Этот клуб больше подходит ему, чем он клубу. «Реал Сосьедад» мог найти и другого футболиста. Он очень много приобретет, играя в этой команде. Что я бы ему посоветовал? Отдаваться полностью и учить как можно скорее язык.

    • 20-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • Его статистика за главную команду: 89 матчей, 19 голов, 25 ассистов.
    • Ожидается, что «Сосьедад» заплатит за хавбека 12 миллионов евро + бонусы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +121

      Имя на этом сайте 2 часа назад

      играли два российских футболиста, которые показали хороший уровень – Дмитрий Хохлов и Валерий Карпин. =====Двадцать лет прошло...Только воспоминания.

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      Рейтинг: +8136

      Томик > Имя на этом сайте 2 часа назад

      Для болельщиков клуба, двадцать лет - ничто. Было бы что помнить.

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      Рейтинг: +320

      Bez Imeni > Имя на этом сайте 1 час назад

      давай позитивчика.Пожелаем Арсену удачи....

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      Рейтинг: +121

      Имя на этом сайте > Томик 1 час назад

      Томик ты ж из СССР.Значит терять тебе нечего.Тут два труса отчаянно ссутся ответить на вопрос --С кем воюет Украина. Ну ты то не зассышь ? )))
      А эти трусишки ----в теме "Форвард «Пюника» испугался переходить в «Факел»"

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      Рейтинг: +8136

      Томик > Имя на этом сайте 1 час назад

      Какая ещё украина? Что за бред?

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      Рейтинг: +121

      Имя на этом сайте > Томик 1 час назад

      Тоже зассал )))

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      Рейтинг: +8136

      Томик > Имя на этом сайте 1 час назад

      Вот жалеют вас тут или это именно модераторы ****** занимаются... Я так и не понял. Но, в любом случае, наказывать надо, чтобы не чувствовали тут себя бесславными ублюдками. Сри в шаровары, малыш. Нам назло, естественно.

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      Рейтинг: +121

      Имя на этом сайте > Томик 1 час назад

      Старый ссыкун Видно что и молодым трусоват был.Щас хероя строишь.)))

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      Рейтинг: +8136

      Томик > Имя на этом сайте 28 минут назад

      Ты тужься и какай. Всё будет хорошо.

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