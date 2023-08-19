Черышев рассказал, как в Испании встречают трансфер Захаряна

Главный тренер «Санта-Коломы» из Андорры Дмитрий Черышев прокомментировал готовящийся трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

– Вокруг приезда Захаряна в Испании ажиотажа нет. В Сан-Себастьяне есть какие-то разговоры по поводу Арсена, но не в Испании в целом. Все понимают, что приедет футболист из России, в «Реал Сосьедаде» играли два российских футболиста, которые показали хороший уровень – Дмитрий Хохлов и Валерий Карпин. Все будет в руках Захаряна, чтобы показать себя. Но ажиотажа я не видел.

– Подходит «Реал Сосьедад» Арсену?

– Этот клуб больше подходит ему, чем он клубу. «Реал Сосьедад» мог найти и другого футболиста. Он очень много приобретет, играя в этой команде. Что я бы ему посоветовал? Отдаваться полностью и учить как можно скорее язык.

20-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

Его статистика за главную команду: 89 матчей, 19 голов, 25 ассистов.

Ожидается, что «Сосьедад» заплатит за хавбека 12 миллионов евро + бонусы.

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