Уткин: «Комличенко сказал, что Соболев больше дельфин, чем он. Получается, что Николай русалка!»

Василий Уткин с юмором отреагировал на слова форварда «Ростова» Николая Комличенко.

Воспитанник «Краснодара» сравнил себя с Александром Соболевым.

Комличенко убежден, что нападающий «Спартака» – больше дельфин, чем он.

«Комличенко рассказал, что Соболев больше дельфин, чем он. Потому что более картинно падает.

Меня в этом высказывании порадовало другое. С Соболевым понятно: ок, дельфин. А Комличенко, по его же словам, в меньшей степени дельфин.

Ну, тогда получается, что Комличенко русалка! Пол-дельфина», – написал Уткин в своем телеграм-канале.