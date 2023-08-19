Уткин: «Комличенко сказал, что Соболев больше дельфин, чем он. Получается, что Николай русалка!»

Василий Уткин с юмором отреагировал на слова форварда «Ростова» Николая Комличенко.
- Воспитанник «Краснодара» сравнил себя с Александром Соболевым.
- Комличенко убежден, что нападающий «Спартака» – больше дельфин, чем он.
«Комличенко рассказал, что Соболев больше дельфин, чем он. Потому что более картинно падает.
Меня в этом высказывании порадовало другое. С Соболевым понятно: ок, дельфин. А Комличенко, по его же словам, в меньшей степени дельфин.
Ну, тогда получается, что Комличенко русалка! Пол-дельфина», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина