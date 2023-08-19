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    • Уткин: «Комличенко сказал, что Соболев больше дельфин, чем он. Получается, что Николай русалка!»

    Уткин: «Комличенко сказал, что Соболев больше дельфин, чем он. Получается, что Николай русалка!»

    Василий Уткин с юмором отреагировал на слова форварда «Ростова» Николая Комличенко.

    • Воспитанник «Краснодара» сравнил себя с Александром Соболевым.
    • Комличенко убежден, что нападающий «Спартака» – больше дельфин, чем он.

    «Комличенко рассказал, что Соболев больше дельфин, чем он. Потому что более картинно падает.

    Меня в этом высказывании порадовало другое. С Соболевым понятно: ок, дельфин. А Комличенко, по его же словам, в меньшей степени дельфин.

    Ну, тогда получается, что Комличенко русалка! Пол-дельфина», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 16:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5926

      fakeid 19 минут назад

      жирновася, кажется, перешёл в стадию деградации. уже лишь бы что написать, любой бред, хотя раньше аналитикой занимался, и довольно неплохо.

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