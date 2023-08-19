Комличенко: «Соболев больше дельфин, чем я»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко порассуждал о том, что его называют «дельфином».
– Когда «Спартак» презентовал матч с «Ростовом» как битву двух дельфинов, какие были мысли?
– Вообще пофиг. Хотя мы с Соболевым много ржали на эту тему, кто из нас больше дельфин.
– И что выяснили?
– Выяснили, что он.
– Это по каким признакам?
– Он намного картиннее падает, бесконтактно.
– То есть образ дельфина – не про тебя?
– Абсолютно. Это образ не по делу. Все пенальти в прошлом сезоне, кроме одного (в ворота «Торпедо»), были назначены правильно – судьи признали. Да и среди кого этот образ?
– Среди фанатов остальных 15 команд РПЛ.
– Они же не будут болеть за меня, правильно?
– Могут относиться нейтрально.
– Как им относиться нейтрально, когда Комли падает по два-три раза за игру, назначают пенальти, команда пропускает, проигрывает, недосчитывает очков в конце сезона?
Если бы я был фанатом и против моей команды так играл футболист – я тоже говорил бы: «Вставай, хватит падать». На то они и болельщики.
Но в «Ростове» же не только я зарабатываю пенальти. Мы сейчас на сборах пробили три в четырех играх – и все три дали не на мне.