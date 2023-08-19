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    Комличенко: «Соболев – больше дельфин, чем я»

    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко порассуждал о том, что его называют «дельфином».

    – Когда «Спартак» презентовал матч с «Ростовом» как битву двух дельфинов, какие были мысли?

    – Вообще пофиг. Хотя мы с Соболевым много ржали на эту тему, кто из нас больше дельфин.

    – И что выяснили?

    – Выяснили, что он.

    – Это по каким признакам?

    – Он намного картиннее падает, бесконтактно.

    – То есть образ дельфина – не про тебя?

    – Абсолютно. Это образ не по делу. Все пенальти в прошлом сезоне, кроме одного (в ворота «Торпедо»), были назначены правильно – судьи признали. Да и среди кого этот образ?

    – Среди фанатов остальных 15 команд РПЛ.

    – Они же не будут болеть за меня, правильно?

    – Могут относиться нейтрально.

    – Как им относиться нейтрально, когда Комли падает по два-три раза за игру, назначают пенальти, команда пропускает, проигрывает, недосчитывает очков в конце сезона?

    Если бы я был фанатом и против моей команды так играл футболист – я тоже говорил бы: «Вставай, хватит падать». На то они и болельщики.

    Но в «Ростове» же не только я зарабатываю пенальти. Мы сейчас на сборах пробили три в четырех играх – и все три дали не на мне.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:26
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +724

      Fju-2 26 минут назад

      Недаром и дельфины и хряки относятся к одному отряду китопарнокопытных.

      1
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      Рейтинг: +1645

      Спартач80 > Fju-2 9 минут назад

      Всегда угарал над тупостью педикулёзных.

      0
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      Рейтинг: +1645

      Спартач80 1 час назад

      Они дельфины, а Клавка, из Зенита-актриска.

      1
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      Рейтинг: +10

      Босота Сахары 1 час назад

      Да любой игрок, в большей степени дельфин.. Из 100 футболистов 99 нырнут ,что б пенальти заработать. Это их жизнь , деньги , слава.. Просто у одних получается изобразить реальность, у других нет.

      0
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      Рейтинг: +19367

      NewLife 1 час назад

      Журналюга задает провокационные вопросы, а Комли отвечает так, как будто у нас игры без судей проводят, или в футболе запрещено бороться корпусом с соперником и падать, когда он лишает игрока опоры. Вообще то термин "дельфин" придуман нег.рамотными журналюгами и подхвачен быдло болельщиками.

      1
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      Рейтинг: +1868

      Таврида 1 час назад

      Спорить нечего, Соболь дельфин №1, Комличенко позже импортировали.

      0
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      Рейтинг: +21382

      Cleaner > Таврида 1 час назад

      Когда Соболь ныряет, то даже земля трясется. Сейсмологи ругаются, понять не могут, откуда землятрясения берутся!!!...)))

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      Рейтинг: +19039

      paracetamol 2 часа назад

      Комличенко: «Соболев – больше дельфин, чем я, но мы оба симулянты!»

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      Рейтинг: +716

      Айболид 2 часа назад

      Во "чумаход" визжит с утра по-раньше , как свинка зарезанная .
      А признаваться чей он бот не хочетъ , стысняецца .

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      Рейтинг: +2690

      Болотоход > Айболид 53 минуты назад

      Это у вас по 50 клонов забаненных, и этот акк боТ!!!

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      Рейтинг: +716

      Айболид > Болотоход 35 минут назад

      Ааааа , заёрзал червь ! Значит мой бросок "наугад" достиг цели .
      Я особо никогда не скрывал , что в "двух экземплярах" , но работает всегда один (я сам себе рейтинги не повышаю).
      А у тебя есть "черновой" вариант(ы) и основная личина , где ты белый и пушистый .
      Стыд тебе и срамъ !

      0
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      Рейтинг: +21382

      Cleaner 2 часа назад

      Соболев - КОРОЛЬ дельфинов!!!

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      Рейтинг: +2690

      Болотоход 2 часа назад

      Опять же стыдно за клавдию газпромовскую))) Тот по хлеще копытами бьет и валяется как тряпка.

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      Рейтинг: +21382

      Cleaner > Болотоход 1 час назад

      Да, стыдно за клавдию газпромовскую. Старается, а как СПАРТАКОВСКИЙ Дельфин никогда нырять не научится! РЖУ прям ни могу!!!..)))

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      Рейтинг: +716

      Айболид 2 часа назад

      Вы еще подеритесь, горячие финские парни! (с)

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