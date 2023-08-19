Комличенко: «Соболев больше дельфин, чем я»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко порассуждал о том, что его называют «дельфином».

– Когда «Спартак» презентовал матч с «Ростовом» как битву двух дельфинов, какие были мысли?

– Вообще пофиг. Хотя мы с Соболевым много ржали на эту тему, кто из нас больше дельфин.

– И что выяснили?

– Выяснили, что он.

– Это по каким признакам?

– Он намного картиннее падает, бесконтактно.

– То есть образ дельфина – не про тебя?

– Абсолютно. Это образ не по делу. Все пенальти в прошлом сезоне, кроме одного (в ворота «Торпедо»), были назначены правильно – судьи признали. Да и среди кого этот образ?

– Среди фанатов остальных 15 команд РПЛ.

– Они же не будут болеть за меня, правильно?

– Могут относиться нейтрально.

– Как им относиться нейтрально, когда Комли падает по два-три раза за игру, назначают пенальти, команда пропускает, проигрывает, недосчитывает очков в конце сезона?

Если бы я был фанатом и против моей команды так играл футболист – я тоже говорил бы: «Вставай, хватит падать». На то они и болельщики.

Но в «Ростове» же не только я зарабатываю пенальти. Мы сейчас на сборах пробили три в четырех играх – и все три дали не на мне.