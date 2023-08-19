Энрике отреагировал на возвращение Мбаппе в состав «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике доволен тем, что Килиан Мбаппе снова доступен.

В конце прошлой недели клуб вернул нападающего в основной состав.

24-летний француз пропустил почти всю предсезонную подготовку из-за отказа продлевать контракт, истекающий в 2024 году.

Мбаппе сможет сыграть с «Тулузой» сегодня в 22:00 мск.

«Очевидно, что это хорошие новости. Он привносит очень много как с футбольной точки зрения, так и с личностной.

Килиан был идеален на тренировках. Судя по тому, что я видел, у него много желания, он прибыл в хорошем настроении», – сказал Энрике.