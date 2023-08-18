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    • Черчесов отказался от «сказочного» предложения из Саудовской Аравии

    Черчесов отказался от «сказочного» предложения из Саудовской Аравии

    Бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова несколько месяцев назад приглашали в Саудовскую Аравию.

    «В переговоры Черчесова с «Рубином» невозможно поверить, хоть немного зная Черчесова и его щепетильность. Человек, который отказался от огромной компенсации за разрыв контракта с РФС и сказавший «нет» сказочному предложению из Саудовской Аравии – поскольку было уже обещано, что он остаeтся в «Ференцвароше» в новом сезоне – на живое место не пойдет. Тем более в своей стране.

    Но вернутся в РПЛ ему интересно, уверен», – написал по ситуации с тренером бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

    • В июле Черчесова уволили из «Ференцвароша».
    • Сегодня помощник Черчесова Мирослав Ромащенко принял «Ахмат».
    • Штаб Черчесова доводил сборную Россию до 1/4 финала домашнего ЧМ-2018.

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    Источник: телеграм-канал Ильи Казакова

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    Сегодня, 19:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +700

      Айболид 38 минут назад

      Прям сказошного ? И отказался ? Ну всё , теперь в очередь за Стасом из топ-5 лиг Европы выстроятся .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12319

      ВетеR 39 минут назад

      В Аравии о этом предложении слышали ?))

      0
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