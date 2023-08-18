Черчесов отказался от «сказочного» предложения из Саудовской Аравии

Бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова несколько месяцев назад приглашали в Саудовскую Аравию.

«В переговоры Черчесова с «Рубином» невозможно поверить, хоть немного зная Черчесова и его щепетильность. Человек, который отказался от огромной компенсации за разрыв контракта с РФС и сказавший «нет» сказочному предложению из Саудовской Аравии – поскольку было уже обещано, что он остаeтся в «Ференцвароше» в новом сезоне – на живое место не пойдет. Тем более в своей стране.

Но вернутся в РПЛ ему интересно, уверен», – написал по ситуации с тренером бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

В июле Черчесова уволили из «Ференцвароша».

Сегодня помощник Черчесова Мирослав Ромащенко принял «Ахмат».

Штаб Черчесова доводил сборную Россию до 1/4 финала домашнего ЧМ-2018.

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