Участник ЧМ-2022 предпочел «Фейеноорду» клуб РПЛ

Полузащитник «Пачуки» Луис Чавес хочет продолжить карьеру в РПЛ.
По информации журналиста Фернандо Эскивеля, у 27-летнего мексиканца есть два предложения – от «Фейеноорда» и «Динамо». В качестве приоритетного варианта игрок рассматривает российский клуб.
«Динамо» собиралось заплатить за Чавеса 6,5 миллиона евро. Эти деньги внесет игрок, а москвичи ему потом их компенсируют.
- Хавбек провел 19 матчей за сборную Мексики.
- Чавес участвовал на ЧМ-2022.
- Его рыночная цена – 8 миллионов евро.
Источник: «Бомбардир»