Мексиканец Чавес выкупит свой контракт, чтобы перейти в «Динамо»

«Пачука» из Мексики сообщила в твиттере об уходе полузащитника Луиса Чавеса.

Клуб написал, что игрок сам выкупил контракт ради мечты выступать в Европе. Прямой трансфер в «Динамо» оказался невозможен из-за трудностей с переводом денег из России в Мексику.

«Динамо» собиралось заплатить за Чавеса 6,5 миллиона евро. Эти деньги внесет игрок, а москвичи ему потом их компенсируют.

Чавес подпишет с «Динамо» контракт на четыре года.