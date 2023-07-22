Мексиканец Чавес выкупит свой контракт, чтобы перейти в «Динамо»

«Пачука» из Мексики сообщила в твиттере об уходе полузащитника Луиса Чавеса.
Клуб написал, что игрок сам выкупил контракт ради мечты выступать в Европе. Прямой трансфер в «Динамо» оказался невозможен из-за трудностей с переводом денег из России в Мексику.
«Динамо» собиралось заплатить за Чавеса 6,5 миллиона евро. Эти деньги внесет игрок, а москвичи ему потом их компенсируют.
Чавес подпишет с «Динамо» контракт на четыре года.
- Хавбек провел 19 матчей за сборную Мексики.
- Чавес участвовал на ЧМ-2022.
- Его рыночная цена – 8 миллионов евро.
Источник: «Бомбардир»