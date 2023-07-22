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    • Мексиканец Чавес выкупит свой контракт, чтобы перейти в «Динамо»

    Мексиканец Чавес выкупит свой контракт, чтобы перейти в «Динамо»

    «Пачука» из Мексики сообщила в твиттере об уходе полузащитника Луиса Чавеса.

    Клуб написал, что игрок сам выкупил контракт ради мечты выступать в Европе. Прямой трансфер в «Динамо» оказался невозможен из-за трудностей с переводом денег из России в Мексику.

    «Динамо» собиралось заплатить за Чавеса 6,5 миллиона евро. Эти деньги внесет игрок, а москвичи ему потом их компенсируют.

    Чавес подпишет с «Динамо» контракт на четыре года.

    • Хавбек провел 19 матчей за сборную Мексики.
    • Чавес участвовал на ЧМ-2022.
    • Его рыночная цена – 8 миллионов евро.

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    Источник: «Бомбардир»

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    22.07.2023 22:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5418

      fakeid 2 часа назад

      я знаю всего два таких случая, когда игрок выкупал сам себя:
      - неймар, который принёс в котолонию 222, кажется, ляма в сумке
      - дриусси, который что-то около десятки закинул в офис зенита и перебрался в остин

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      Рейтинг: +1423

      Parham 2 часа назад

      Умный шаг, в обход и ограничений этих санкций!

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