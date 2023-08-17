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    Сборную Англии вместо Саутгейта может возглавить женщина

    Исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем сделал неожиданное заявление о будущем тренере сборной.

    Он допустил, что национальную команду возглавит Сарина Вигман.

    «Почему тренером сборной Англии должен быть именно мужчина? Это должен быть лучший человек для данной работы.

    Мы считаем, что Сарина прекрасно справляется со своей работой, и надеемся, что она будет продолжать еe выполнять ещe долгое время.

    Думаю, что Сарина может сделать в футболе всe, что захочет. Если в какой-то момент в будущем она решит, что хочет перейти в мужской футбол, это будет очень хорошо», – сказал Буллингем.

    • 53-летняя Вигман тренирует женскую сборную Англии с 2021 года.
    • При ней англичанки выиграли Евро-2022.
    • Мужскую сборную Англии с 2016 года возглавляет Гарет Саутгейт.

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 21:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12618

      DeStar 13 минут назад

      полный бренд, даже просто с точки зрения сравнения женской сборной и мужской
      видел я матчи женской англии и не один за последние недели - игра уровня двора, ну ок, тех кто во дворе играет каждый день, т.е сыгранный двор) и как ей руководить одними звездами и лучшими игроками мира? которые УМЕЮТ играть в футбол, а не как женские сборные - "мяч вперед авось дойдет"

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      Рейтинг: +56690

      MaxRnD 19 минут назад

      Транс ?

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