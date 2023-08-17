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Сборную Англии вместо Саутгейта может возглавить женщина

17 августа 2023, 21:14
9

Исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем сделал неожиданное заявление о будущем тренере сборной.

Он допустил, что национальную команду возглавит Сарина Вигман.

«Почему тренером сборной Англии должен быть именно мужчина? Это должен быть лучший человек для данной работы.

Мы считаем, что Сарина прекрасно справляется со своей работой, и надеемся, что она будет продолжать еe выполнять ещe долгое время.

Думаю, что Сарина может сделать в футболе всe, что захочет. Если в какой-то момент в будущем она решит, что хочет перейти в мужской футбол, это будет очень хорошо», – сказал Буллингем.

  • 53-летняя Вигман тренирует женскую сборную Англии с 2021 года.
  • При ней англичанки выиграли Евро-2022.
  • Мужскую сборную Англии с 2016 года возглавляет Гарет Саутгейт.

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Источник: ESPN
Англия. Премьер-лига Англия Саутгейт Гарет
Комментарии (9)
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MaxRnD
1692296477
Транс ?
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DeStar
1692296810
полный бренд, даже просто с точки зрения сравнения женской сборной и мужской видел я матчи женской англии и не один за последние недели - игра уровня двора, ну ок, тех кто во дворе играет каждый день, т.е сыгранный двор) и как ей руководить одними звездами и лучшими игроками мира? которые УМЕЮТ играть в футбол, а не как женские сборные - "мяч вперед авось дойдет"
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Napaleon Banapart
1692302654
Ждем заявления от Заремы. ))) А она амбициозная. Могла бы и одной из команд РПЛ "рулить" ))))
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Томик
1692303301
Англичане? Женщину главным тренером? Не верю. При всём их нынешнем идиотизме. Болельщикам в лицо не плюнут.
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Вомбат
1692303982
Женщина это уже давно не круто. Надо тренером сборной Англии поставить трансгендера. Желательно, чернокожего. А еще лучше небинарного тренера, то есть небинарное тренеро. Короче, пусть футболистов тренирует существо среднего рода. Даже если сборная Англии после этого будет проигрывать, она надолго завоюет почетное звание самой политкорректной команды мира.
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jek718875
1692314736
Видимо малёха нюхнул
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odessakmv
1692339886
а ведь поставят же. эта Вагина Вигман случаем не одноногий чернокожий тансгендер?
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