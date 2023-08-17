Сборную Англии вместо Саутгейта может возглавить женщина

Исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем сделал неожиданное заявление о будущем тренере сборной.

Он допустил, что национальную команду возглавит Сарина Вигман.

«Почему тренером сборной Англии должен быть именно мужчина? Это должен быть лучший человек для данной работы.

Мы считаем, что Сарина прекрасно справляется со своей работой, и надеемся, что она будет продолжать еe выполнять ещe долгое время.

Думаю, что Сарина может сделать в футболе всe, что захочет. Если в какой-то момент в будущем она решит, что хочет перейти в мужской футбол, это будет очень хорошо», – сказал Буллингем.