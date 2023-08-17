Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    • Главная
    • Новости
    • Зайнтудинов отправился на медобследование для «Бешикташа»: в ЦСКА подтвердили

    Зайнтудинов отправился на медобследование для «Бешикташа»: в ЦСКА подтвердили

    Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прояснил ситуацию с трансфером Бахтиера Зайнутдинова в «Бешикташ».

    «Как верно пишут в СМИ, ЦСКА и «Бешикташ» достигли принципиальной договоренности о переходе Бахтиeра Зайнутдинова. Клуб пошел на встречу Бахе, и уже сегодня он отправился на медобследование в Стамбул.

    Баха попрощался с командой на базе, а затем приехал на стадион попрощаться с сотрудниками офиса.

    При выполнении всех оговоренных клубами условий трансферный контракт вступит в силу. Разумеется, мы об этом дополнительно сообщим», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.

    • По информации Ивана Карпова, ЦСКА получит 5 млн евро + 15% от суммы последующей перепродажи.
    • Зайнутдинов будет зарабатывать в «Бешикташе» около 1,2 млн евро за сезон по контракту до 2027 года.
    • Полузащитник провел в ЦСКА 3 сезона: 83 матча, 7 голов, 8 ассистов.

    Новости по теме
    ЦСКА объявил о возвращении Бистровича
    Агент Карраскаля намекнул на уход колумбийца из ЦСКА 1
    Хавбек ЦСКА попрощался с партнерами: он переходит в «Бешикташ» 1
    Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:51
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14867

      Skull_Boy 1 час назад

      В ЦСКА нереальная жопа с деньгами, но молодняк радует, как раз время для его развития и осталось только слить Адольфа и нытика

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 