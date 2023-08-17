Зайнтудинов отправился на медобследование для «Бешикташа»: в ЦСКА подтвердили

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прояснил ситуацию с трансфером Бахтиера Зайнутдинова в «Бешикташ».
«Как верно пишут в СМИ, ЦСКА и «Бешикташ» достигли принципиальной договоренности о переходе Бахтиeра Зайнутдинова. Клуб пошел на встречу Бахе, и уже сегодня он отправился на медобследование в Стамбул.
Баха попрощался с командой на базе, а затем приехал на стадион попрощаться с сотрудниками офиса.
При выполнении всех оговоренных клубами условий трансферный контракт вступит в силу. Разумеется, мы об этом дополнительно сообщим», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.
- По информации Ивана Карпова, ЦСКА получит 5 млн евро + 15% от суммы последующей перепродажи.
- Зайнутдинов будет зарабатывать в «Бешикташе» около 1,2 млн евро за сезон по контракту до 2027 года.
- Полузащитник провел в ЦСКА 3 сезона: 83 матча, 7 голов, 8 ассистов.
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо