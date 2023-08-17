Зайнтудинов отправился на медобследование для «Бешикташа»: в ЦСКА подтвердили

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прояснил ситуацию с трансфером Бахтиера Зайнутдинова в «Бешикташ».

«Как верно пишут в СМИ, ЦСКА и «Бешикташ» достигли принципиальной договоренности о переходе Бахтиeра Зайнутдинова. Клуб пошел на встречу Бахе, и уже сегодня он отправился на медобследование в Стамбул.

Баха попрощался с командой на базе, а затем приехал на стадион попрощаться с сотрудниками офиса.

При выполнении всех оговоренных клубами условий трансферный контракт вступит в силу. Разумеется, мы об этом дополнительно сообщим», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.