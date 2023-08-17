Хавбек ЦСКА попрощался с партнерами: он переходит в «Бешикташ»

ЦСКА и «Бешикташ» полностью договорились о трансфере полузащитника Бахтиeра Зайнутдинова.
По информации «Чемпионата», клубы согласовали все финансовые детали.
Казахстанский футболист после тренировки ЦСКА в четверг попрощался с партнeрами по команде.
- По информации Ивана Карпова, ЦСКА заработает 5 млн евро + 15% от суммы последующей перепродажи.
- Зайнутдинов будет зарабатывать в «Бешикташе» около 1,2 млн евро за сезон по контракту до 2027 года.
- Полузащитник провел в ЦСКА 3 сезона: 83 матча, 7 голов, 8 ассистов.
Источник: «Чемпионат»