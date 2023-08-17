Хавбек ЦСКА попрощался с партнерами: он переходит в «Бешикташ»

ЦСКА и «Бешикташ» полностью договорились о трансфере полузащитника Бахтиeра Зайнутдинова.

По информации «Чемпионата», клубы согласовали все финансовые детали.

Казахстанский футболист после тренировки ЦСКА в четверг попрощался с партнeрами по команде.