Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    • Главная
    • Новости
    • Хавбек ЦСКА попрощался с партнерами: он переходит в «Бешикташ»

    Хавбек ЦСКА попрощался с партнерами: он переходит в «Бешикташ»

    ЦСКА и «Бешикташ» полностью договорились о трансфере полузащитника Бахтиeра Зайнутдинова.

    По информации «Чемпионата», клубы согласовали все финансовые детали.

    Казахстанский футболист после тренировки ЦСКА в четверг попрощался с партнeрами по команде.

    • По информации Ивана Карпова, ЦСКА заработает 5 млн евро + 15% от суммы последующей перепродажи.
    • Зайнутдинов будет зарабатывать в «Бешикташе» около 1,2 млн евро за сезон по контракту до 2027 года.
    • Полузащитник провел в ЦСКА 3 сезона: 83 матча, 7 голов, 8 ассистов.

    Новости по теме
    Стало известно, почему задерживается переход Зайнутдинова из ЦСКА в «Бешикташ»
    Зайнутдинов покидает ЦСКА: он подписал контракт с «Бешикташем» 1
    Федотов прокомментировал отсутствие Зайнутдинова в заявке на «Сочи» – он переходит в «Бешикташ»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:47
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 