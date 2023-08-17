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  • «Связываю только с этим»: Федотов объяснил, почему Карасева назначили на «Спартак» – «Зенит»

«Связываю только с этим»: Федотов объяснил, почему Карасева назначили на «Спартак» – «Зенит»

17 августа 2023, 17:40
9

Экс-судья ФИФА Игорь Федотов объяснил назначение Сергея Карасева главным арбитром матча 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит».

«Так, а больше некого. Точнее, есть кого назначать, но на такую игру Карасeву просто не давали назначение из-за этого. Я считаю, это связано с тем, что Карасев едет на сборы FIFA. И ему дали эту игру, чтобы посмотреть в серьeзной игре, готов ли он быть на этих сборах. Я связываю только с этим, и это прямо читалось.

Мешков будет на VAR? Потому что Мешков входит в УЕФА по VAR. Его тоже рекомендовали в УЕФА на VAR, и они уже работают вместе. Здесь я никакой проблемы не вижу.

Ему не надо давать дерби, он это всe судил. Ему нужно дать серьeзную игру, а серьeзная игра – это «Спартак» против «Зенита» на поле «Спартака». Потому что этот матч будут смотреть все. Это будут смотреть в Европе. Это будут смотреть все, кто его пригласил.

Понятное дело, что раз Карасeва позвали на сборы, которые уже в сентябре будут, на чем его ещe смотреть? Конечно, только на этой игре. Сейчас он еe отработает, дай бог, хорошо, и дальше уже не один Карасeв должен судить такие игры.

Нужны же ещe другие ребятишки, которые отсиживаются в кустах, и им ничего не давали предыдущие руководители. Это назначение – правильное решение. Я другого здесь не видел», – заявил Федотов.

  • «Спартак» примет «Зенит» в воскресенье, 20 августа.
  • Начало – в 19:30 мск.
  • Москвичи идут на 4-м месте в таблице РПЛ, петербуржцы – на 8-м.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Карасев Сергей Федотов Игорь
Комментарии (9)
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BAIv
1692283889
Карасёв обязан отсудить правильно.
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Вомбат
1692285936
"Это будут смотреть в Европе". Он что, с дуба рухнул? матчи РПЛ не показывают ни в одной стране Евросоюза.
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FCSpartakM
1692289101
По факту судить некому, ну и карась , как всегда потеряет нить игры. Слишком много допусков в игре, которые потом приведут к конфликтам . Он всегда так судит, последнее дерби как пример, когда соболь и роша пинались весь матч, пока это не вылилось в то, во что вылилось
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ySS
1692295349
Назначения на остальные матчи публиковали?
Ответить
NewLife
1692295775
Главная проблема карася в том, что одинаковые нарушения он судит по разному в пользу той команды, которая "у кого надо" команда.
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Empers100--google
1692343511
Не на 8-м, а на 6-м. 20 августа Зенит может стать вторым.
Ответить
Василий-Перевезенцев-vkon
1692394689
Федотов много берет на себя. Поскромнее, паренёк! Ребятишки не любят хамов!
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