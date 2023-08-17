«Связываю только с этим»: Федотов объяснил, почему Карасева назначили на «Спартак» – «Зенит»

Экс-судья ФИФА Игорь Федотов объяснил назначение Сергея Карасева главным арбитром матча 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит».

«Так, а больше некого. Точнее, есть кого назначать, но на такую игру Карасeву просто не давали назначение из-за этого. Я считаю, это связано с тем, что Карасев едет на сборы FIFA. И ему дали эту игру, чтобы посмотреть в серьeзной игре, готов ли он быть на этих сборах. Я связываю только с этим, и это прямо читалось.

Мешков будет на VAR? Потому что Мешков входит в УЕФА по VAR. Его тоже рекомендовали в УЕФА на VAR, и они уже работают вместе. Здесь я никакой проблемы не вижу.

Ему не надо давать дерби, он это всe судил. Ему нужно дать серьeзную игру, а серьeзная игра – это «Спартак» против «Зенита» на поле «Спартака». Потому что этот матч будут смотреть все. Это будут смотреть в Европе. Это будут смотреть все, кто его пригласил.

Понятное дело, что раз Карасeва позвали на сборы, которые уже в сентябре будут, на чем его ещe смотреть? Конечно, только на этой игре. Сейчас он еe отработает, дай бог, хорошо, и дальше уже не один Карасeв должен судить такие игры.

Нужны же ещe другие ребятишки, которые отсиживаются в кустах, и им ничего не давали предыдущие руководители. Это назначение – правильное решение. Я другого здесь не видел», – заявил Федотов.

«Спартак» примет «Зенит» в воскресенье, 20 августа.

Начало – в 19:30 мск.

Москвичи идут на 4-м месте в таблице РПЛ, петербуржцы – на 8-м.

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