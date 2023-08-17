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    • «Связываю только с этим»: Федотов объяснил, почему Карасева назначили на «Спартак» – «Зенит»

    «Связываю только с этим»: Федотов объяснил, почему Карасева назначили на «Спартак» – «Зенит»

    Экс-судья ФИФА Игорь Федотов объяснил назначение Сергея Карасева главным арбитром матча 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит».

    «Так, а больше некого. Точнее, есть кого назначать, но на такую игру Карасeву просто не давали назначение из-за этого. Я считаю, это связано с тем, что Карасев едет на сборы FIFA. И ему дали эту игру, чтобы посмотреть в серьeзной игре, готов ли он быть на этих сборах. Я связываю только с этим, и это прямо читалось.

    Мешков будет на VAR? Потому что Мешков входит в УЕФА по VAR. Его тоже рекомендовали в УЕФА на VAR, и они уже работают вместе. Здесь я никакой проблемы не вижу.

    Ему не надо давать дерби, он это всe судил. Ему нужно дать серьeзную игру, а серьeзная игра – это «Спартак» против «Зенита» на поле «Спартака». Потому что этот матч будут смотреть все. Это будут смотреть в Европе. Это будут смотреть все, кто его пригласил.

    Понятное дело, что раз Карасeва позвали на сборы, которые уже в сентябре будут, на чем его ещe смотреть? Конечно, только на этой игре. Сейчас он еe отработает, дай бог, хорошо, и дальше уже не один Карасeв должен судить такие игры.

    Нужны же ещe другие ребятишки, которые отсиживаются в кустах, и им ничего не давали предыдущие руководители. Это назначение – правильное решение. Я другого здесь не видел», – заявил Федотов.

    • «Спартак» примет «Зенит» в воскресенье, 20 августа.
    • Начало – в 19:30 мск.
    • Москвичи идут на 4-м месте в таблице РПЛ, петербуржцы – на 8-м.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +19361

      NewLife 28 минут назад

      Главная проблема карася в том, что одинаковые нарушения он судит по разному в пользу той команды, которая "у кого надо" команда.

      0
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      Рейтинг: +6354

      ySS 35 минут назад

      Назначения на остальные матчи публиковали?

      0
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      Рейтинг: +15902

      Алексей З 1 час назад

      Дожили , просто нет статусных ( по меркам рпл ) судей , которые не ошибались бы против Спартака.
      Все судья ФИФА замараны по уши, так что это единственный вариант.

      1
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      Рейтинг: +947

      FCSpartakM 2 часа назад

      По факту судить некому, ну и карась , как всегда потеряет нить игры. Слишком много допусков в игре, которые потом приведут к конфликтам . Он всегда так судит, последнее дерби как пример, когда соболь и роша пинались весь матч, пока это не вылилось в то, во что вылилось

      0
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      Рейтинг: +13073

      Вомбат 3 часа назад

      "Это будут смотреть в Европе". Он что, с дуба рухнул? матчи РПЛ не показывают ни в одной стране Евросоюза.

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      Рейтинг: +522

      JIEGEHDA > Вомбат 1 час назад

      Матчи Европ Лиг так же не показывают у нас . Но мы же смотрим. Почти каждый матч Барсы например я смотрю хотя у нас в теликах нет доступа

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      Рейтинг: +2660

      Болотоход > JIEGEHDA 1 час назад

      Германию Италию по срач тв показывают

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      Рейтинг: +3245

      BAIv 3 часа назад

      Карасёв обязан отсудить правильно.

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      Рейтинг: +3753

      шахта Заполярная > BAIv 1 час назад

      Правильно - это в чью сторону.

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