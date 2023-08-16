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    • РФС определился с двумя соперниками сборной России в сентябрьскую паузу

    РФС определился с двумя соперниками сборной России в сентябрьскую паузу

    Стало известно, с кем сборная России проведет товарищеские матчи в сентябре.

    Ранее представители РФС сообщили о договоренности по проведению матча с Катаром в гостях 12 сентября.

    По информации «РБ Спорт», сборная России планирует провести в сентябрьскую паузу еще одну встречу. Соперником может стать сборная Бахрейна – это основной вариант.

    В будущем также возможно проведение матча с Египтом.

    • УЕФА и ФИФА отстранили Россию после февраля 2022 года.
    • Чемпионат России проходит в штатном режиме.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15878

      Алексей З 2 часа назад

      Офигеть.
      За зерно соперников пригласили.
      Херли на Азия , может в Африку перейти , там больше лояльных стран, опять же Вагнер поможет.
      Стыдоба.

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      Рейтинг: +881

      АКМ-74У > Алексей З 30 минут назад

      Ни Катар ни Бахрейн бедными странами не являются, зерно способны купить и еще тебя накормить. Чего стыдиться, с кем можем, с тем и договариваемся.

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