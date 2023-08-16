РФС определился с двумя соперниками сборной России в сентябрьскую паузу

Стало известно, с кем сборная России проведет товарищеские матчи в сентябре.

Ранее представители РФС сообщили о договоренности по проведению матча с Катаром в гостях 12 сентября.

По информации «РБ Спорт», сборная России планирует провести в сентябрьскую паузу еще одну встречу. Соперником может стать сборная Бахрейна – это основной вариант.

В будущем также возможно проведение матча с Египтом.

УЕФА и ФИФА отстранили Россию после февраля 2022 года.

Чемпионат России проходит в штатном режиме.

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