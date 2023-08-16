РФС определился с двумя соперниками сборной России в сентябрьскую паузу

Офигеть.
За зерно соперников пригласили.
Херли на Азия , может в Африку перейти , там больше лояльных стран, опять же Вагнер поможет.
Стыдоба.
Стало известно, с кем сборная России проведет товарищеские матчи в сентябре.
Ранее представители РФС сообщили о договоренности по проведению матча с Катаром в гостях 12 сентября.
По информации «РБ Спорт», сборная России планирует провести в сентябрьскую паузу еще одну встречу. Соперником может стать сборная Бахрейна – это основной вариант.
В будущем также возможно проведение матча с Египтом.
- УЕФА и ФИФА отстранили Россию после февраля 2022 года.
- Чемпионат России проходит в штатном режиме.