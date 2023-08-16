Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    • Главная
    • Новости
    • Бразилец из «Локомотива» назвал самое необычное блюдо в России

    Бразилец из «Локомотива» назвал самое необычное блюдо в России

    Защитник «Локомотива» Лукас Фассон рассказал о своей жизни в России.

    Бразилец перешел в московский клуб из «Атлетико Паранаэнсе» летом 2022 года.

    – Чем тебе запомнилась Россия за год? Чем впечатлила?

    – Это очень красивая страна. Меня это удивило. Очень нравится здесь.

    – Что непривычного в жизни здесь?

    – Единственная трудность – языковой барьер. Русский язык – сложный.

    – Самое необычное блюдо, которое пробовал у нас?

    – Гречка. Непривычно, но вкусно. Мне нравится.

    Суперкубок Европы уже сегодня: используйте бонус до 17000₽ и ставьте на матч без риска!

    Новости по теме
    «Спартак» и «Локомотив» поборются за защитника «Торино» 1
    Дзюба не извинился перед журналистом, который спас его от реального наказания за угрозы 2
    Сотрудники «Локо» ответили на вопрос, куда Дзюба грозился засунуть телефон журналисту 2
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:16
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3082

      фанат джигурды 5 часов назад

      За свою прекрасную игру он не заслужил ничего, окромя хлеба с водой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      Данила Багров 6 часов назад

      Это он ещё окрошку не пробовал...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5515

      PAREVG. 6 часов назад

      Борщ, холодец, самогон.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6683

      Давид59 7 часов назад

      Дайте ему перловую кашу попробовать. Такое он точно не ел.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15878

      Алексей З 7 часов назад

      Не удивительно, гречку едят только в России, ну может ещё в странах бывшего ссср

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5515

      PAREVG. > Алексей З 5 часов назад

      Не знаю как сейчас, но в середине 00х в Сербии, Черногории, Хорватии ее свободно можно было заказать в уличных кафе, правда готовить они ее не умеют, разваривают в кисель.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25017

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      Водку ещё не пробовал?.. )

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 