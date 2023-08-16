Бразилец из «Локомотива» назвал самое необычное блюдо в России

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон рассказал о своей жизни в России.

Бразилец перешел в московский клуб из «Атлетико Паранаэнсе» летом 2022 года.

– Чем тебе запомнилась Россия за год? Чем впечатлила?

– Это очень красивая страна. Меня это удивило. Очень нравится здесь.

– Что непривычного в жизни здесь?

– Единственная трудность – языковой барьер. Русский язык – сложный.

– Самое необычное блюдо, которое пробовал у нас?

– Гречка. Непривычно, но вкусно. Мне нравится.

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