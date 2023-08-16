Испанский тренер «Торпедо» рассказал, что его не устраивает в Москве

Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет рассказал о своей жизни в России. Испанец возглавил московский клуб в марте этого года.

– Вы тут уже полгода. Освоились?

– Первые два месяца были реально тяжелыми. Создавалось ощущение, что в Москве каждый день – понедельник. Не было ни дня, когда я ничего не делал. Плюс первое время жил в отеле: очень неудобно, до места тренировок было слишком далеко ездить. Не мог расслабиться. На третий месяц я наконец снял себе небольшую квартиру неподалеку от «Лужников», появилось чувство дома. Там я могу отдохнуть, отключить голову. Это очень важно, потому что Москва – максимально интенсивный город. Все постоянно куда-то спешат. Сейчас я полностью адаптирован к темпу жизни: по выходным могу выйти на шоппинг или пообедать в ресторане.

– Есть что-то, что вам не нравится в Москве?

– Не люблю электросамокаты. Считаю их опасными. Но дорожки для прогулок и бега здесь отличные. А еще классные широкие тротуары. Я всегда хожу пешком. Если сильно спешу, могу вызвать такси или поехать на метро. Но такое нечасто бывает. Не вижу смысла тратить деньги на вещи, без которых могу обойтись. И не особо люблю машины. Считаю, мы используем их слишком много. Лучше больше заниматься спортом и гулять. Москва – один из лучших городов мира для прогулок!