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  • Испанский тренер «Торпедо» рассказал, что его не устраивает в Москве

Испанский тренер «Торпедо» рассказал, что его не устраивает в Москве

16 августа 2023, 09:39
4

Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет рассказал о своей жизни в России. Испанец возглавил московский клуб в марте этого года.

– Вы тут уже полгода. Освоились?

– Первые два месяца были реально тяжелыми. Создавалось ощущение, что в Москве каждый день – понедельник. Не было ни дня, когда я ничего не делал. Плюс первое время жил в отеле: очень неудобно, до места тренировок было слишком далеко ездить. Не мог расслабиться. На третий месяц я наконец снял себе небольшую квартиру неподалеку от «Лужников», появилось чувство дома. Там я могу отдохнуть, отключить голову. Это очень важно, потому что Москва – максимально интенсивный город. Все постоянно куда-то спешат. Сейчас я полностью адаптирован к темпу жизни: по выходным могу выйти на шоппинг или пообедать в ресторане.

– Есть что-то, что вам не нравится в Москве?

– Не люблю электросамокаты. Считаю их опасными. Но дорожки для прогулок и бега здесь отличные. А еще классные широкие тротуары. Я всегда хожу пешком. Если сильно спешу, могу вызвать такси или поехать на метро. Но такое нечасто бывает. Не вижу смысла тратить деньги на вещи, без которых могу обойтись. И не особо люблю машины. Считаю, мы используем их слишком много. Лучше больше заниматься спортом и гулять. Москва – один из лучших городов мира для прогулок!

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Источник: Sport24
Россия. Первая лига Торпедо Клотет Пеп
Комментарии (4)
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Давид59
1692169173
Молодец Пеп! Но тебе без бюджета другого Пепа тяжело придётся.
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DOCTOR PENALTY
1692170062
Приятно услышать слова адекватного человека. Успехов Торпедо! *
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zigbert
1692209510
Молодец что не покинул команду после вылета ее из РПЛ.
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paracetamol
1692598653
Не нравится, вали! Спустил команду в пердив...
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