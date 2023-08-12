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  • В «Спартаке» отреагировали на информацию о продаже Зобнина

В «Спартаке» отреагировали на информацию о продаже Зобнина

12 августа 2023, 22:53
9

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев опроверг информацию о возможном уходе Романа Зобнина.

Ранее футбольный агент Александар Важич сообщил, что из клуба могут уйти три футболиста: Зобнин, Шамар Николсон и Кейта Бальде.

«Чем ближе важный матч, тем больше нелепых слухов – такое со «Спартаком» случается часто. Команда и клуб сейчас полностью сосредоточены на подготовке к следующей игре.

Что касается новостей, то об агенте Важиче я слышу впервые – никогда с ним не общался. Роман Зобнин – один из наших лидеров и ключевых игроков, отличный футболист, на которого мы рассчитываем. Это единственно верная информация», – сказал Малышев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (9)
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life85
1691870648
Звенитовские вбросы перед игрой !!!
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NewLife
1691870680
Агент Важич - агент немытых проходимцев.
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Мортус
1691871046
В Ниге.р их всех троих. По обмену опытом. Или Гвинею Бисау. зобнину там понравицо. Он свиней нигретянской породы любит))))
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erybov1965
1691872280
Зенитовское ЦИПсО в действии.
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nominum
1691904066
Ну хорошо, что слухи. Зобнин - один из немногих футболистов Спартака, которые настоящие патриоты клуба!
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O-kolesov
1691904446
Что-то неспокойно в УГОЛОВНО - СВИНЯЧЕМ королевстве.
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FCSpartakM
1691915517
Если бы Зобнина хотели продать, то он бы сидел на лавке, а его чуть ли не первым выпускают на замену , чтобы спасти матч с Пари. Пахнет вбросом
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