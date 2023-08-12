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    • В «Спартаке» отреагировали на информацию о продаже Зобнина

    В «Спартаке» отреагировали на информацию о продаже Зобнина

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев опроверг информацию о возможном уходе Романа Зобнина.

    Ранее футбольный агент Александар Важич сообщил, что из клуба могут уйти три футболиста: Зобнин, Шамар Николсон и Кейта Бальде.

    «Чем ближе важный матч, тем больше нелепых слухов – такое со «Спартаком» случается часто. Команда и клуб сейчас полностью сосредоточены на подготовке к следующей игре.

    Что касается новостей, то об агенте Важиче я слышу впервые – никогда с ним не общался. Роман Зобнин – один из наших лидеров и ключевых игроков, отличный футболист, на которого мы рассчитываем. Это единственно верная информация», – сказал Малышев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.08.2023 22:53
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +921

      FCSpartakM 10 часов назад

      Если бы Зобнина хотели продать, то он бы сидел на лавке, а его чуть ли не первым выпускают на замену , чтобы спасти матч с Пари. Пахнет вбросом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +933

      O-kolesov 13 часов назад

      Что-то неспокойно в УГОЛОВНО - СВИНЯЧЕМ королевстве.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11753

      "supermax" > O-kolesov 9 часов назад

      че дома у тя проблемы?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2186

      nominum 13 часов назад

      Ну хорошо, что слухи. Зобнин - один из немногих футболистов Спартака, которые настоящие патриоты клуба!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1422

      SLADE2019 > nominum 12 часов назад

      И с чего ты это взял? Про настоящего патриота Зобнина. Настоящие профессионалы нужны.

      1
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      Рейтинг: +618

      Айболид 21 час назад

      Ля , какие же сектанты дауны . Их комменты показать психотерапевту - он им выписал бы путёвку в санаторий с навязчивым сервисом .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15821

      Алексей З 22 часа назад

      Бздят суки бмжвские , вот и вбрасываю всякую херню.

      4
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      Рейтинг: +304

      erybov1965 22 часа назад

      Зенитовское ЦИПсО в действии.

      6
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      Рейтинг: +337

      Мортус 22 часа назад

      В Ниге.р их всех троих. По обмену опытом. Или Гвинею Бисау. зобнину там понравицо. Он свиней нигретянской породы любит))))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +19327

      NewLife 23 часа назад

      Агент Важич - агент немытых проходимцев.

      8
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      Рейтинг: +688

      life85 23 часа назад

      Звенитовские вбросы перед игрой !!!

      5
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