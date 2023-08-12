В «Спартаке» отреагировали на информацию о продаже Зобнина

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев опроверг информацию о возможном уходе Романа Зобнина.

Ранее футбольный агент Александар Важич сообщил, что из клуба могут уйти три футболиста: Зобнин, Шамар Николсон и Кейта Бальде.

«Чем ближе важный матч, тем больше нелепых слухов – такое со «Спартаком» случается часто. Команда и клуб сейчас полностью сосредоточены на подготовке к следующей игре.

Что касается новостей, то об агенте Важиче я слышу впервые – никогда с ним не общался. Роман Зобнин – один из наших лидеров и ключевых игроков, отличный футболист, на которого мы рассчитываем. Это единственно верная информация», – сказал Малышев.