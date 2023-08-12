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    • «Спартак» хочет расстаться с тремя игроками – Зобнин в их числе

    «Спартак» хочет расстаться с тремя игроками – Зобнин в их числе

    «Спартак» собирается продать Романа Зобнина, Шамара Николсона и Кейта Бальде. Об этом сообщил футбольный агент Александар Важич.

    – Мне поступил запрос от «Спартака» с просьбой устроить троих футболистов, они хотят их продать. Речь идет про Николсона, Кейта Бальде и Зобнина.

    – Зобнина?

    – Да, клуб хочет его продать. Мне также звонили агенты по его поводу, ему активно ищут новый клуб. Мне предложили этих троих футболистов, я пытаюсь найти для них место. По Кейта Бальде клуб выдал мне авторизацию.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:35
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +921

      Solist345345 17 минут назад

      Очередные пляски перед матчем с зенитом. Никто этого важича в упор не знает

      0
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      Рейтинг: +24949

      DOCTOR PENALTY 22 минуты назад

      У Бальде есть моща, не стоит продавать.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21844

      derrik2000 > DOCTOR PENALTY 2 минуты назад

      Согласен.
      С ним ГОВОРИТЬ НУЖНО, а рыжий в этом нУль. ((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6322

      ySS 28 минут назад

      По Зобнину только зарплата может быть поводом.
      Всё остальное за него.

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      Рейтинг: +19393

      ilichkadr 46 минут назад

      Ну, легов, рано или поздно (пока в цене), надо продавать, но своего доморощенного, да ещё в угоду иностранцу-тренеру, я бы не стал.

      1
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      Рейтинг: +2943

      alefreddy 47 минут назад

      может Бальде стоит придержать вроде старается

      3
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      Рейтинг: +6322

      ySS > alefreddy 30 минут назад

      Лимит, наверное...

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      Рейтинг: +24949

      DOCTOR PENALTY > alefreddy 22 минуты назад

      Однозначно стоит, он просто не успел раскрыться.

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      Рейтинг: +921

      Solist345345 > alefreddy 16 минут назад

      Где, в ночном клубе старается?!

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