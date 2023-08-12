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  • «Спартак» хочет расстаться с тремя игроками – Зобнин в их числе

«Спартак» хочет расстаться с тремя игроками – Зобнин в их числе

12 августа 2023, 21:35
34

«Спартак» собирается продать Романа Зобнина, Шамара Николсона и Кейта Бальде. Об этом сообщил футбольный агент Александар Важич.

– Мне поступил запрос от «Спартака» с просьбой устроить троих футболистов, они хотят их продать. Речь идет про Николсона, Кейта Бальде и Зобнина.

– Зобнина?

– Да, клуб хочет его продать. Мне также звонили агенты по его поводу, ему активно ищут новый клуб. Мне предложили этих троих футболистов, я пытаюсь найти для них место. По Кейта Бальде клуб выдал мне авторизацию.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман Кейта Бальде Николсон Шамар
Комментарии (34)
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alefreddy
1691866456
может Бальде стоит придержать вроде старается
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ilichkadr
1691866501
Ну, легов, рано или поздно (пока в цене), надо продавать, но своего доморощенного, да ещё в угоду иностранцу-тренеру, я бы не стал.
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ySS
1691867544
По Зобнину только зарплата может быть поводом. Всё остальное за него.
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DOCTOR PENALTY
1691867950
У Бальде есть моща, не стоит продавать.
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Solist345345
1691868219
Очередные пляски перед матчем с зенитом. Никто этого важича в упор не знает
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derrik2000
1691869291
Мои предположения, что "тренер с гейропейским менталитетом" будет кошмарить команду до тех пор, пока или от неё останутся одни воспоминания, или его с треском выгонят, не дав завершить "гениальную перестройку", похоже, начинают сбываться... (((
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NewLife
1691870968
"Мне поступил запрос от «Спартака" - скорее от пранкеров Вована и Лексуса, или от синита. В Спартаке о таком агенте не слыхали.
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ziborock
1691871417
Газпром перед очной встречей начал уток пускать!)
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paracetamol
1691872206
Кто играет, тех продать, и опять хумна набрать!
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SLADE2019
1691909913
По поводу Зобнина не стоит причитать. Действительно, возраст подходит. Искать на его место, да и на другие места надо постоянно. Сам он ведь не наш воспитанник. Вполне нормальное желание сплавить эту троицу. Поддерживаю.
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