«Спартак» хочет расстаться с тремя игроками – Зобнин в их числе

«Спартак» собирается продать Романа Зобнина, Шамара Николсона и Кейта Бальде. Об этом сообщил футбольный агент Александар Важич.

– Мне поступил запрос от «Спартака» с просьбой устроить троих футболистов, они хотят их продать. Речь идет про Николсона, Кейта Бальде и Зобнина.

– Зобнина?

– Да, клуб хочет его продать. Мне также звонили агенты по его поводу, ему активно ищут новый клуб. Мне предложили этих троих футболистов, я пытаюсь найти для них место. По Кейта Бальде клуб выдал мне авторизацию.