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Абаскаль высказался после поражения «Спартака» от «Урала»

11 августа 2023, 20:53
10

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подытожил матч четвертого тура РПЛ против «Урала» (2:3).

  • Москвичи вели в счете до 90-й минуты.
  • «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
  • «Урал» впервые в истории возглавил РПЛ.

«К сожалению, нам не удалось правильным образом направить игру, выигрывая на 88-й минуте. Естественно, мы должны лучше обороняться на стандартных положениях. Мы в очередной раз были наказаны именно после этих моментов.

Почему все замены были направлены на усиление атаки? Даниил Хлусевич – защитник, Наиль Умяров – опорный полузащитник. Когда ты ведешь в счете, нужно не прижиматься, а обороняться за счет владения мячом, атак и так далее. Если у тебя больше оборонительных игроков, это не значит, что ты лучше обороняешься.

Это только четвертый тур, нам предстоит сыграть еще много матчей. Важно, как команда отреагирует на первое поражение в сезоне. Реакция на поражение – самое важное», – сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Урал Абаскаль Гильермо
Комментарии (10)
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Project Бабангида
1691776783
да ладно рыжий....лидеру чемпионата слить незападло )
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САДЫЧОК
1691777784
Неужели не понятно , что Хлусевич и Джикия не защитники !
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alefreddy
1691777903
защита вся дырявая так тренер и скажи из тура в тур
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k611
1691777933
Центральный защитник нужен как воздух. Урал поддавил и все оборонительные порядки посыпались.
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САДЫЧОК
1691778180
Эракович отличный защитник , как можно было , его профукать ?
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Бригадный
1691853472
Милый Абаскаль! Слухай сюда. Возвращай в бригаду Рассказова с Масловым. Еще где то некто Кутеп гасится. Тоже в защитную обойму сгодится. И попрут дела в гору у веселой бригады хрюканов.
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