Абаскаль высказался после поражения «Спартака» от «Урала»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подытожил матч четвертого тура РПЛ против «Урала» (2:3).

Москвичи вели в счете до 90-й минуты.

«Спартак» впервые в сезоне проиграл.

«Урал» впервые в истории возглавил РПЛ.

«К сожалению, нам не удалось правильным образом направить игру, выигрывая на 88-й минуте. Естественно, мы должны лучше обороняться на стандартных положениях. Мы в очередной раз были наказаны именно после этих моментов.

Почему все замены были направлены на усиление атаки? Даниил Хлусевич – защитник, Наиль Умяров – опорный полузащитник. Когда ты ведешь в счете, нужно не прижиматься, а обороняться за счет владения мячом, атак и так далее. Если у тебя больше оборонительных игроков, это не значит, что ты лучше обороняешься.

Это только четвертый тур, нам предстоит сыграть еще много матчей. Важно, как команда отреагирует на первое поражение в сезоне. Реакция на поражение – самое важное», – сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».