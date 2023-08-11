Абаскаль высказался после поражения «Спартака» от «Урала»

Милый Абаскаль! Слухай сюда. Возвращай в бригаду Рассказова с Масловым. Еще где то некто Кутеп гасится. Тоже в защитную обойму сгодится. И попрут дела в гору у веселой бригады хрюканов.
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подытожил матч четвертого тура РПЛ против «Урала» (2:3).
- Москвичи вели в счете до 90-й минуты.
- «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
- «Урал» впервые в истории возглавил РПЛ.
«К сожалению, нам не удалось правильным образом направить игру, выигрывая на 88-й минуте. Естественно, мы должны лучше обороняться на стандартных положениях. Мы в очередной раз были наказаны именно после этих моментов.
Почему все замены были направлены на усиление атаки? Даниил Хлусевич – защитник, Наиль Умяров – опорный полузащитник. Когда ты ведешь в счете, нужно не прижиматься, а обороняться за счет владения мячом, атак и так далее. Если у тебя больше оборонительных игроков, это не значит, что ты лучше обороняешься.
Это только четвертый тур, нам предстоит сыграть еще много матчей. Важно, как команда отреагирует на первое поражение в сезоне. Реакция на поражение – самое важное», – сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».