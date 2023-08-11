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    Абаскаль высказался после поражения «Спартака» от «Урала»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подытожил матч четвертого тура РПЛ против «Урала» (2:3).

    • Москвичи вели в счете до 90-й минуты.
    • «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
    • «Урал» впервые в истории возглавил РПЛ.

    «К сожалению, нам не удалось правильным образом направить игру, выигрывая на 88-й минуте. Естественно, мы должны лучше обороняться на стандартных положениях. Мы в очередной раз были наказаны именно после этих моментов.

    Почему все замены были направлены на усиление атаки? Даниил Хлусевич – защитник, Наиль Умяров – опорный полузащитник. Когда ты ведешь в счете, нужно не прижиматься, а обороняться за счет владения мячом, атак и так далее. Если у тебя больше оборонительных игроков, это не значит, что ты лучше обороняешься.

    Это только четвертый тур, нам предстоит сыграть еще много матчей. Важно, как команда отреагирует на первое поражение в сезоне. Реакция на поражение – самое важное», – сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.08.2023 20:53
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    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +276

      Бригадный 4 часа назад

      Милый Абаскаль! Слухай сюда. Возвращай в бригаду Рассказова с Масловым. Еще где то некто Кутеп гасится. Тоже в защитную обойму сгодится. И попрут дела в гору у веселой бригады хрюканов.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21322

      Cleaner 11 августа, 21:48

      Абаскаль после поражения Спартака: - А может я не тренер?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +9891

      САДЫЧОК 11 августа, 21:23

      Эракович отличный защитник , как можно было , его профукать ?

      1
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      Рейтинг: +156

      Niklas80 > САДЫЧОК 17 часов назад

      Он себя уже показал в матче с Динамо, этот хороший защитник.

      1
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      Рейтинг: +9891

      САДЫЧОК > Niklas80 15 часов назад

      Отлично играл , в этом матче !
      Штрафной....правильно сделал , нападающий убегал!

      1
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      Рейтинг: +1170

      k611 11 августа, 21:18

      Центральный защитник нужен как воздух. Урал поддавил и все оборонительные порядки посыпались.

      1
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      ...
      Рейтинг: +624

      klimovich > k611 11 августа, 21:43

      Да они весь матч сыпались.

      1
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      Рейтинг: +1170

      k611 > klimovich 11 августа, 21:45

      Вообще так и есть. Одна печаль

      0
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      Рейтинг: +21322

      Cleaner > k611 11 августа, 21:49

      У Спартака есть "ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ ПОРЯДКИ"??? Ржу ни могу!!!...)))

      3
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      Рейтинг: +2941

      alefreddy 11 августа, 21:18

      защита вся дырявая так тренер и скажи из тура в тур

      0
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      Рейтинг: +9891

      САДЫЧОК 11 августа, 21:16

      Неужели не понятно , что Хлусевич и Джикия не защитники !

      2
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      Рейтинг: +15790

      Алексей З 11 августа, 21:05

      Гильермо, атака у нас возможно самая лучшая в лиге , но до них надо мячик доставить.
      Ничего не выиграть , если каждый матч пропускать по 2, 3 мяча. Урал ведь ещё столько же и не забил , простил.
      Как то надо выстраивать игру в защите и опорной зоне иначе нас всё чаще будут ждать такие фиаско.

      2
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      Рейтинг: +40312

      Project Бабангида 11 августа, 20:59

      да ладно рыжий....лидеру чемпионата слить незападло )

      10
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