Французский клуб пытается перехватить Захаряна у «Реал Сосьедада»

Будущее полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна остается неопределенным.

Сообщалось, что игрок сборной России близок к переходу в «Реал Сосьедад» за 12 миллионов евро.

Однако из борьбы за хавбека еще не вышел «Страсбур» – французский клуб продолжает вести переговоры о трансфере.