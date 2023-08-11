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    • Французский клуб пытается перехватить Захаряна у «Реал Сосьедада»

    Французский клуб пытается перехватить Захаряна у «Реал Сосьедада»

    Будущее полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна остается неопределенным.

    Сообщалось, что игрок сборной России близок к переходу в «Реал Сосьедад» за 12 миллионов евро.

    Однако из борьбы за хавбека еще не вышел «Страсбур» – французский клуб продолжает вести переговоры о трансфере.

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    Источник: твиттер журналиста Грача Хачатряна

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    11.08.2023 18:16
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21322

      Cleaner 11 августа, 21:40

      Когда же эта ЗахаряноУтятина закончится???...(((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2941

      alefreddy 11 августа, 20:45

      на 100$ больше кто даст

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2092

      Fialet 11 августа, 19:53

      Остаётся только писать "ржунимагу".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21322

      Cleaner > Fialet 11 августа, 21:41

      РЖУ ни могу!!!...)))

      0
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      Рейтинг: +867

      Lipatoff 11 августа, 18:35

      В Испании легче адаптироваться, ну и потом Сосьедад в ЛЧ

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