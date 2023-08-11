Французский клуб пытается перехватить Захаряна у «Реал Сосьедада»

Будущее полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна остается неопределенным.
Сообщалось, что игрок сборной России близок к переходу в «Реал Сосьедад» за 12 миллионов евро.
Однако из борьбы за хавбека еще не вышел «Страсбур» – французский клуб продолжает вести переговоры о трансфере.
- В новом сезоне Захарян забил 2 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах.
- Его контракт с «Динамо» истекает через год.
- Рыночная стоимость футболиста – 15 миллионов евро.
- Ранее он входил в сферу интересов «Лацио», «Челси», «Аякса», «Фейеноорда», ПСВ и «Галатасарая».
Источник: твиттер журналиста Грача Хачатряна