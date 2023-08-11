Захарян близок к переходу в четвертый клуб Испании за 12 миллионов

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Реал Сосьедад».

По информации Mundo Deportivo, испанский клуб согласовал контракт с 20-лкетним россиянином.

«Сосьедаду» осталось договориться с «Динамо» о сумме трансфера. Испанцы предлагают за Захаряна 12 миллионов евро.