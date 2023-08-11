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    • Захарян близок к переходу в четвертый клуб Испании за 12 миллионов

    Захарян близок к переходу в четвертый клуб Испании за 12 миллионов

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Реал Сосьедад».

    По информации Mundo Deportivo, испанский клуб согласовал контракт с 20-лкетним россиянином.

    «Сосьедаду» осталось договориться с «Динамо» о сумме трансфера. Испанцы предлагают за Захаряна 12 миллионов евро.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    11.08.2023 11:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +102283

      zigbert 11 августа, 13:56

      Динамо его не отдаст за 12 млн. евро.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +285

      Александр.Т. 11 августа, 13:04

      Продовайте пусть едит не ломайте парню карьеру

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13046

      Вомбат 11 августа, 12:27

      Не надоело еще самим-то каждый день продавать этого Захаряна?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18955

      paracetamol 11 августа, 12:16

      Пусть валит!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2561

      Болотоход > paracetamol 11 августа, 13:23

      К блекло голубым?

      0
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