Захарян близок к переходу в четвертый клуб Испании за 12 миллионов

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Реал Сосьедад».
По информации Mundo Deportivo, испанский клуб согласовал контракт с 20-лкетним россиянином.
«Сосьедаду» осталось договориться с «Динамо» о сумме трансфера. Испанцы предлагают за Захаряна 12 миллионов евро.
- «Реал Сосьедад» занял 4-е место в минувшем сезоне Примеры и вышел в ЛЧ.
- В новом сезоне Захарян забил 2 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах.
- Ранее его пытались купить «Страсбур», «Лацио», «Челси», «Аякс», «Фейеноорд», «Галатасарай».
Источник: Mundo Deportivo