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    • Уткин – комментаторам «Матч ТВ»: «Да, я суперавторитетный, терпите, обтекайте»

    Уткин – комментаторам «Матч ТВ»: «Да, я суперавторитетный, терпите, обтекайте»

    Василий Уткин прокомментировал реакцию комментаторов «Матч ТВ» на критику с его стороны.

    • Уткин назвал работу Михаила Моссаковского и Александра Неценко на матче 2-го тура РПЛ «Ростов» – «Зенит» (1:1) непрофессиональной.
    • По его словам, вышеназванные комментаторы работают «ужасно».
    • Также он вступил в перепалку с Тимуром Журавелем и Дмитрием Шнякиным, которые встали на защиту коллег.

    «Вы бы мне просто не простили, если бы я не отреагировал на ответы на мою критику комментаторов «Матч ТВ», которые продолжаются до сих пор. Очень хорошо, что задело. Много всего сказано.

    Почему-то больше всех говорит Дмитрий Шнякин, которого я никогда в жизни не критиковал. Дело в том, что я вообще не переношу комментарий Шнякина. Иногда какого-то человека ты не переносишь.

    Ну, не человека в принципе, потому что Шнякин – отличный парень, а именно то, как он работает. Причина во мне. Ну вот у меня непереносимость Шнякина. Он сам об этом прекрасно знает.

    Поэтому даже в частных разговорах я говорю, что про Диму мне нечего сказать, потому что я в этом отношении совершенно необъективен. Но тут другое дело.

    На Sports.ru вышло интервью с Димой, где он удивительным образом показал, что у них [на «Матч ТВ»] толком даже ругаться никто давно не умеет.

    Мне очень понравилось выражение: «Васе удобно, у него позиция: Джабба Хатт такой развалился, суперавторитетный».

    Во-первых, назвать меня Джаббой Хаттом после того, как у меня уже месяц аватарка такая в телеграме стоит, – это большое словесное и полемическое достижение.

    Во-вторых, смотрите: «Что бы он ни кинул в медиапространство, все будут лайкать и плюсовать, даже не читая». Я хотел бы, чтобы читали, может, даже минусовали. Но если это так, то что же плохого? Да, суперавторитетный, терпите, обтекайте.

    Ну и самое главное. Оказывается, во всем виновато наше зловредное время. Цитирую: «Могу понять публику, которая греется ностальгией. Очень тяжелые времена, военное время. И это свойство мозга, организма – вспоминать о приятных временах. А приятные времена – это когда комментировал не Шнякин, а когда комментировали Розанов и Уткин».

    Ну это вообще офигенно. О моем комментарии в моем критическом посте не было ни слова. Я давно пересел в зрительный зал. Мне всегда нравилось отмечать нюансы и особенно идиотизмы в разных работах, в том числе своих, поэтому я с удовольствием продолжу этим заниматься.

    У меня очень толстая кожа. Если продолжать сравнения из «Звездных войн» – в чем-то я, конечно, Хатт, но я скорее тойдарианец – это космическая народность, к которой принадлежал хозяин юного Энакина Скайуокера. На него не действовали никакие джедайские штучки», – сказал Уткин.

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    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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    10.08.2023 20:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2211

      evgevg13 11 августа, 08:22

      Правильно, песочь этих "комментаторов". Одна фраза из недавнего чего стоит: "А на лице у футболиста скульптура непонимания-за что его наказали". Или: "Зрители пытаются запустить волну по квадрату овала стадиона". Бредятина полная, а не комментаторы.

      1
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      Рейтинг: +3643

      Axe111 10 августа, 23:09

      Вася,продолжай обсыкать этих шнякиных

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      Рейтинг: +551

      timon2401 10 августа, 21:31

      как бы там не было, но комментаторы нынешние по сравнению с Васей, Розоновым,Стогниенко ни о чём ((

      1
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      Рейтинг: +137

      Speedmeister 10 августа, 21:20

      Василий красавец, заткнул красиво, иронично очередное быдло. Никто из них в т.ч. Черданцев рядом не стоит с Василием, про Розонова вообще молчу, это лучшее что было в российском футболе.

      3
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      Рейтинг: +2561

      Болотоход 10 августа, 20:59

      Вася видать грамм 300 на грудь вечерком принял!!!

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      Рейтинг: +4397

      mutabor0992 > Болотоход 10 августа, 22:19

      Таки а кто у нас не кидает?300 это еще так,разминка.

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      Рейтинг: +21322

      Cleaner 10 августа, 20:52

      Обтекайте? Вася, ЖИРОМ всех забрызгаешь???...)))

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      Рейтинг: +2561

      Болотоход > Cleaner 10 августа, 20:57

      Долго ты в засаде сидел и не вылазил! А мы РЖАЛИ тут вчера все с коней))

      2
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