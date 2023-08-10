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  • Уткин – комментаторам «Матч ТВ»: «Да, я суперавторитетный, терпите, обтекайте»

Уткин – комментаторам «Матч ТВ»: «Да, я суперавторитетный, терпите, обтекайте»

10 августа 2023, 20:44
4

Василий Уткин прокомментировал реакцию комментаторов «Матч ТВ» на критику с его стороны.

  • Уткин назвал работу Михаила Моссаковского и Александра Неценко на матче 2-го тура РПЛ «Ростов» – «Зенит» (1:1) непрофессиональной.
  • По его словам, вышеназванные комментаторы работают «ужасно».
  • Также он вступил в перепалку с Тимуром Журавелем и Дмитрием Шнякиным, которые встали на защиту коллег.

«Вы бы мне просто не простили, если бы я не отреагировал на ответы на мою критику комментаторов «Матч ТВ», которые продолжаются до сих пор. Очень хорошо, что задело. Много всего сказано.

Почему-то больше всех говорит Дмитрий Шнякин, которого я никогда в жизни не критиковал. Дело в том, что я вообще не переношу комментарий Шнякина. Иногда какого-то человека ты не переносишь.

Ну, не человека в принципе, потому что Шнякин – отличный парень, а именно то, как он работает. Причина во мне. Ну вот у меня непереносимость Шнякина. Он сам об этом прекрасно знает.

Поэтому даже в частных разговорах я говорю, что про Диму мне нечего сказать, потому что я в этом отношении совершенно необъективен. Но тут другое дело.

На Sports.ru вышло интервью с Димой, где он удивительным образом показал, что у них [на «Матч ТВ»] толком даже ругаться никто давно не умеет.

Мне очень понравилось выражение: «Васе удобно, у него позиция: Джабба Хатт такой развалился, суперавторитетный».

Во-первых, назвать меня Джаббой Хаттом после того, как у меня уже месяц аватарка такая в телеграме стоит, – это большое словесное и полемическое достижение.

Во-вторых, смотрите: «Что бы он ни кинул в медиапространство, все будут лайкать и плюсовать, даже не читая». Я хотел бы, чтобы читали, может, даже минусовали. Но если это так, то что же плохого? Да, суперавторитетный, терпите, обтекайте.

Ну и самое главное. Оказывается, во всем виновато наше зловредное время. Цитирую: «Могу понять публику, которая греется ностальгией. Очень тяжелые времена, военное время. И это свойство мозга, организма – вспоминать о приятных временах. А приятные времена – это когда комментировал не Шнякин, а когда комментировали Розанов и Уткин».

Ну это вообще офигенно. О моем комментарии в моем критическом посте не было ни слова. Я давно пересел в зрительный зал. Мне всегда нравилось отмечать нюансы и особенно идиотизмы в разных работах, в том числе своих, поэтому я с удовольствием продолжу этим заниматься.

У меня очень толстая кожа. Если продолжать сравнения из «Звездных войн» – в чем-то я, конечно, Хатт, но я скорее тойдарианец – это космическая народность, к которой принадлежал хозяин юного Энакина Скайуокера. На него не действовали никакие джедайские штучки», – сказал Уткин.

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Источник: ютуб-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Уткин Василий
Комментарии (4)
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Speedmeister
1691691655
Василий красавец, заткнул красиво, иронично очередное быдло. Никто из них в т.ч. Черданцев рядом не стоит с Василием, про Розонова вообще молчу, это лучшее что было в российском футболе.
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timon2401
1691692285
как бы там не было, но комментаторы нынешние по сравнению с Васей, Розоновым,Стогниенко ни о чём ((
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Axe111
1691698174
Вася,продолжай обсыкать этих шнякиных
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evgevg13
1691731321
Правильно, песочь этих "комментаторов". Одна фраза из недавнего чего стоит: "А на лице у футболиста скульптура непонимания-за что его наказали". Или: "Зрители пытаются запустить волну по квадрату овала стадиона". Бредятина полная, а не комментаторы.
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