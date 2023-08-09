«Динамо» обыграло «Краснодар» в матче 2-го тура Фонбет Кубка России. Итоговый счет – 4:3.
На 31-й минуте счет с пенальти открыл Даниил Фомин – воспитанник «Краснодара».
Через четыре минуты у «Динамо» отличился Вячеслав Грулев.
На 41-й минуте отставание «Краснодара» сократил Никита Кривцов.
В компенсированное время первого тайма пенальти у гостей не реализовал Ильзат Ахметов.
В начале второй половине Мозес Кобнан Дэвид сравнял счет.
На 68-й минуте случился дубль динамовца Грулева.
77-я минута – форвард гостей Джон Кордоба забил с пенальти.
На 96-й минуте победу «Динамо» принес Арсен Захарян.
Где смотреть следующий матч Динамо
Источник: «Бомбардир»