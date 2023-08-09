«Динамо» обыграло «Краснодар» в матче 2-го тура Фонбет Кубка России. Итоговый счет – 4:3.

На 31-й минуте счет с пенальти открыл Даниил Фомин – воспитанник «Краснодара».

Через четыре минуты у «Динамо» отличился Вячеслав Грулев.

На 41-й минуте отставание «Краснодара» сократил Никита Кривцов.

В компенсированное время первого тайма пенальти у гостей не реализовал Ильзат Ахметов.

В начале второй половине Мозес Кобнан Дэвид сравнял счет.

На 68-й минуте случился дубль динамовца Грулева.

77-я минута – форвард гостей Джон Кордоба забил с пенальти.

На 96-й минуте победу «Динамо» принес Арсен Захарян.

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