«Динамо» и «Балтика» сыграют в матче 4-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» 13 августа в 15:00 по московскому времени.
Пять последних очных матчей:
- три победы «Динамо»
- две ничьих
«Динамо» – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:
- победа «Динамо» – 1.76
- ничья – 3.90
- победа «Балтики» – 4.70
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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо – Балтика
Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»