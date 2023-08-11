«Динамо» и «Балтика» сыграют в матче 4-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» 13 августа в 15:00 по московскому времени.

Пять последних очных матчей:

три победы «Динамо»

две ничьих

«Динамо» – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:

победа «Динамо» – 1.76

ничья – 3.90

победа «Балтики» – 4.70

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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо – Балтика

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».