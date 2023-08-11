«Оренбург» и «Краснодар» сыграют в матче 4-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газовик» 12 августа в 17:30 по московскому времени.

Пять последних очных матчей:

две победы «Оренбурга»

одна ничья

два раза выиграл «Краснодар»

«Краснодар» – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:

победа «Оренбурга» – 3.20

ничья – 3.80

победа «Краснодара» – 2.22

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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Оренбург – Краснодар

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Игру также будет транслировать «Фонбет».