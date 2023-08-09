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    В «Пари НН» определились с будущим Юрана

    Глава совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов поддерживает главного тренера Сергея Юрана и не хочет его увольнять, несмотря на слабый старт в РПЛ.

    «Кондратов с июня имеет фактически главную роль в клубе. После сохранения прописки в РПЛ именно он занимался формированием команды. Идея назначить Юрана в апреле тоже исходила от него.

    При этом губернатор Нижегородской области Никитин часто недоволен решениями Кондратова и ищет ему замену», – сообщил «Чемпионат».

    • У «Пари НН» 0 побед в сезоне РПЛ.
    • Клуб идет на 2-м месте в группе Кубка.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.08.2023 17:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +262

      Александр.Т. 20 часов назад

      )) неустойку платить не чем наверное, + денег надо на нового будет

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