В «Пари НН» определились с будущим Юрана

Глава совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов поддерживает главного тренера Сергея Юрана и не хочет его увольнять, несмотря на слабый старт в РПЛ.
«Кондратов с июня имеет фактически главную роль в клубе. После сохранения прописки в РПЛ именно он занимался формированием команды. Идея назначить Юрана в апреле тоже исходила от него.
При этом губернатор Нижегородской области Никитин часто недоволен решениями Кондратова и ищет ему замену», – сообщил «Чемпионат».
- У «Пари НН» 0 побед в сезоне РПЛ.
- Клуб идет на 2-м месте в группе Кубка.
Источник: «Чемпионат»