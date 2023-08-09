В «Пари НН» определились с будущим Юрана

Глава совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов поддерживает главного тренера Сергея Юрана и не хочет его увольнять, несмотря на слабый старт в РПЛ.

«Кондратов с июня имеет фактически главную роль в клубе. После сохранения прописки в РПЛ именно он занимался формированием команды. Идея назначить Юрана в апреле тоже исходила от него.

При этом губернатор Нижегородской области Никитин часто недоволен решениями Кондратова и ищет ему замену», – сообщил «Чемпионат».