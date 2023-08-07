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    • Итоги жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

    Итоги жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

    УЕФА провел жеребьевку раунда плей-офф в отборочном турнире ЛЧ.

    Первые матчи этой стадии пройдут 22 и 23 августа, ответные – 29 и 30 августа.

    Путь чемпионов

    «Слован» / «Маккаби» (Хайфа) – «Янг Бойз»

    «Антверпен» – АЕК / «Динамо» (Загреб)

    «Ракув» / «Арис» (Лимасол) – «Копенгаген» / «Спарта» (Прага)

    «КИ Клаксвик» / «Мольде»«Олимпия» (Любляна) / «Галатасарай»

    Путь представителей лиг

    «Рейнджерс» / «Серветт» – ПСВ / «Штурм»

    «Брага» / «Бачка Топола» – «Панатинаикос» / «Марсель»

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    Источник: сайт УЕФА

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    07.08.2023 19:19
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