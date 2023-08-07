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    • Мостовой назвал трех игроков ЦСКА, которых подписал бы в «Спартак»

    Мостовой назвал трех игроков ЦСКА, которых подписал бы в «Спартак»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном усилении «Спартака».

    «Кого бы я подписал из ЦСКА в «Спартак»? Рошу, Дивеева или Мойзеса – кого-то из центральных защитников.

    Требуется усиление в центральную зону. Полузащита и нападение у красно-белых сильные. Но уровень чемпионата России такой, что сейчас и Игнашевич выглядел бы неплохо, ха-ха.

    Что касается чемпионства, то я еще в пером туре говорил о спаде «Зенита» – их трясет! Вендел пока не уехал, а их уже трясет! Будем дальше наблюдать!» – заявил Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.08.2023 17:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +19268

      NewLife 7 августа, 19:09

      Мост, от@бись уже от Спартака, усиливай блохастых вместе с палкожопым и очкоболитом)

      2
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      Рейтинг: +907

      FCSpartakM 7 августа, 19:04

      Единственный норм игрок в цска это Мойзес , ну корефея не берем в расчет

      0
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      Рейтинг: +5002

      Бомбардиръ 7 августа, 18:08

      У хрюшек теперь пошла мода на хрюшкентавров, начиная с медины.

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