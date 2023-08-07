Мостовой назвал трех игроков ЦСКА, которых подписал бы в «Спартак»

Мост, от@бись уже от Спартака, усиливай блохастых вместе с палкожопым и очкоболитом)
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном усилении «Спартака».
«Кого бы я подписал из ЦСКА в «Спартак»? Рошу, Дивеева или Мойзеса – кого-то из центральных защитников.
Требуется усиление в центральную зону. Полузащита и нападение у красно-белых сильные. Но уровень чемпионата России такой, что сейчас и Игнашевич выглядел бы неплохо, ха-ха.
Что касается чемпионства, то я еще в пером туре говорил о спаде «Зенита» – их трясет! Вендел пока не уехал, а их уже трясет! Будем дальше наблюдать!» – заявил Мостовой.
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