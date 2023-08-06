Газзаев отреагировал на смерть Мандрыкина

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о смерти экс-вратаря команды Вениамина Мандрыкина. Ему был 41 год.
«Хочу выразить самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Очень жаль, что так случилось! Вениамин был очень талантливый, уже в 16 лет он начал играть в стартовом составе чемпионской «Алании». Тогда он и зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Потом были и выступления за национальную сборную, и игры за ЦСКА.
Но, к сожалению, эта авария... Вениамин прошел большой спортивный путь, оставил заметный след. Еще раз выражаю самые искренние соболезнования!» – сказал тренер.
- В составе ЦСКА игрок брал Кубок УЕФА.
- За команду в РПЛ он провел 69 матчей, пропустил 74 гола.
- В 2003 году Мандрыкин поучаствовал в 2 матчах сборной России.
Источник: «Спорт-Экспресс»