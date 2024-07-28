Сестра Мандрыкина: «За место на Троекуровском кладбище нужно было заплатить 6 миллионов рублей»

Сестра экс-вратаря ЦСКА Вениамина Мандрыкина Жанна сообщила, что желание брата о месте погребения не было исполнено.

Мандрыкин умер год назад из-за инфаркта. С 2010 года он был прикован к постели после тяжелой травмы в ДТП.

В составе ЦСКА игрок брал Кубок УЕФА.

За команду в РПЛ он провел 69 матчей, пропустил 74 гола.

– Единственное желание Вени было – упокоиться на Троекуровском кладбище.

– Это он вам говорил?

– Да. Мы его желание озвучили. Чтобы вы понимали – Троекуровское кладбище закрытое.

– Место стоит миллиона два?

– 6! Причем официально! Это не то чтобы кому-то тайком занести. Кладбище в системе МФЦ. Оплачиваешь – и получаешь кусок земли. Извините, никто не решился. У Вени, кстати, был орден Дружбы...

– За что?

– За Кубок УЕФА. Тем, у кого государственная награда, место на кладбище дают бесплатно. Правда, не оговаривается, что на самых задках, у мусорки...

– Речь про Троекуровское?

– Нет, про Троекуровское забыли. Хотя бы на Химкинском – нам оно по пути! Приехала, взглянула на это «бесплатное место». Все понятно, говорю. Отпадает. Потом жалобу на них написала.

– Где-то вдалеке предложили местечко?

– «Вдалеке» – это мягко сказано. Наверное, Веня все-таки заслужил нормальное место. Пусть не на главной аллее – просто в центре. В общем, развернулись и уехали. Говорю: раз рассчитываюсь сама и никто ничего не организовывает, будет так, как я скажу. Выбрали Перепечинское.

– Там хоть бесплатно?

– Нет, оно тоже считается закрытым. На закрытых кладбищах надо платить всегда. Отдала 1,3 миллиона рублей.

– С ума сойти.

– А 6 миллионов на Троекуровском – это не сумасшедший дом?! Я обратилась к знакомым в ЦСКА, они подергали за свои каналы. Ничего не вышло. Все же думали, что клуб оплатит место.

– Не стали?

– Нет. Почему и не хоронили так долго – места не было! Ничего не согласовано!